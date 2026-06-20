Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Росіяни атакували Київ і Полтаву балістичними ракетами (оновлено)
Росіяни атакували Київ і Полтаву балістичними ракетами (оновлено)
ГоловнаСвіт

У Лівані заявили про 11 жертв ударів Ізраїлю по півдню країни

Ізраїльські військові літаки, безпілотники та артилерія обстріляли понад десяток районів, зокрема навколо міста Набатія.

У Лівані заявили про 11 жертв ударів Ізраїлю по півдню країни
Південь Лівану після атак Ізраїлю
Фото: EPA/UPG

11 людей загинули внаслідок ізраїльських авіаударів по південному Лівану менше ніж через добу після оголошення нового припинення вогню між Ізраїлем та Хезболлою.

Про це повідомляє BBC.

Ліванське державне інформаційне агентство повідомило, що ізраїльські військові літаки, безпілотники та артилерія обстріляли понад десяток районів, зокрема навколо міста Набатія.

Реклама

Ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по терористичних цілях “Хезболли” після того, як угруповання випустило понад 50 снарядів по ЦАХАЛу на півдні Лівану.

Вашингтон розкритикував поточні операції Ізраїлю в Лівані. Ліван був втягнутий у війну між США та Іраном, коли “Хезболла” запустила ракети по Ізраїлю в березні у відповідь на удар, унаслідок якого загинув верховний лідер Ірану.

Вашингтон також побоюється, що продовження напруженості між Ізраїлем та Ліваном може підірвати мирну угоду США з Іраном, яка включає зобов'язання припинити бойові дії на “всіх фронтах”, включно з Ліваном. 

Тегеран наполягає на тому, що Ліван має бути частиною будь-якої ширшої угоди про припинення конфлікту.

Повідомляється, що посланець США Стів Віткофф прямує до Швейцарії на переговори з Іраном, щоб допомогти закріпити угоду.

  • Вчора міністр нацбезпеки Ізраїлю прокоментував відновлення обстрілів проти “Хезболли” Ітамар Бен-Гвір такими словами: “Увесь Ліван має палати!”.
  • Запланована на 19 червня зустріч представників Ірану й Сполучених Штатів у Швейцарії була скасована на тлі ударів "Хезболли" по ізраїльських силах та авіаударів Ізраїлю по півдню Лівану, що вбили 16 людей.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies