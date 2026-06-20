У Лівані заявили про 11 жертв ударів Ізраїлю по півдню країни

11 людей загинули внаслідок ізраїльських авіаударів по південному Лівану менше ніж через добу після оголошення нового припинення вогню між Ізраїлем та Хезболлою.

Про це повідомляє BBC.

Ліванське державне інформаційне агентство повідомило, що ізраїльські військові літаки, безпілотники та артилерія обстріляли понад десяток районів, зокрема навколо міста Набатія.

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Ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по терористичних цілях “Хезболли” після того, як угруповання випустило понад 50 снарядів по ЦАХАЛу на півдні Лівану.

Вашингтон розкритикував поточні операції Ізраїлю в Лівані. Ліван був втягнутий у війну між США та Іраном, коли “Хезболла” запустила ракети по Ізраїлю в березні у відповідь на удар, унаслідок якого загинув верховний лідер Ірану.

Вашингтон також побоюється, що продовження напруженості між Ізраїлем та Ліваном може підірвати мирну угоду США з Іраном, яка включає зобов'язання припинити бойові дії на “всіх фронтах”, включно з Ліваном.

Тегеран наполягає на тому, що Ліван має бути частиною будь-якої ширшої угоди про припинення конфлікту.

Повідомляється, що посланець США Стів Віткофф прямує до Швейцарії на переговори з Іраном, щоб допомогти закріпити угоду.