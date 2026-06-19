“Увесь Ліван має палати!”: Міністр нацбезпеки Ізраїлю прокоментував відновлення обстрілів проти “Хезболли”

На тлі цих взаємних обстрілів переговірники США та Ірану скасували заплановану на сьогодні зустріч у Женеві.

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір прокоментував відновлення обстрілів між Ізраїлем та “Хезболлою”.

“За всієї поваги до американців, Ізраїль має чітко дати зрозуміти всьому світу, що кров наших синів і безпека наших громадян — не безгоспні. Увесь Ліван має палати”, — написав Бен-Гвір.

За його словами, наш найвищий обов’язок — захищати громадян Ізраїлю та солдатів ЦАХАЛу, і це зобов’язання важливіше за будь-які інші міркування.

“Я сказав прем’єр-міністру [Нетаньягу], зокрема й на наших внутрішніх зустрічах: за кожну сльозу ізраїльської матері мають плакати тисячі ліванських матерів. Досить цього пінг-понгу. На Близькому Сході не перемагають стриманими відповідями й терпінням — треба втратити глузд. Стерти. Розгромити терор”, — написав міністр.