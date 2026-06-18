Війська США офіційно зняли морську блокаду Ірану

Американські військові кораблі залишатимуться там, щоб забезпечити повне виконання угоди.

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Кораблі та човен в Ормузькій протоці, які видно з узбережжя Бандар-Аббаса, на півдні Ірану, 1 червня 2026 року.

Війська США зняли блокаду з усього морського судноплавства, що входить до іранських портів та прибережних районів і виходить з них.

Про це повідомили в Центральному командуванні США.

"Американські війська не перешкоджають транзиту суден до іранських портів або з них в Аравійській та Оманській затоках. Усі військові зусилля США щодо забезпечення блокади припинені", - йдеться в заяві.

Проте військові кораблі США залишатимуться там, "щоб забезпечити дотримання, виконання та повну чинність усіх аспектів угоди".