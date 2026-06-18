Війська США офіційно зняли морську блокаду Ірану

Війська США зняли блокаду з усього морського судноплавства, що входить до іранських портів та прибережних районів і виходить з них.
Про це повідомили в Центральному командуванні США.
"Американські війська не перешкоджають транзиту суден до іранських портів або з них в Аравійській та Оманській затоках. Усі військові зусилля США щодо забезпечення блокади припинені", - йдеться в заяві.
Проте військові кораблі США залишатимуться там, "щоб забезпечити дотримання, виконання та повну чинність усіх аспектів угоди".
- Білий дім підтвердив, що меморандум між США та Іраном набув чинності. Трамп підписав документ дистанційно з Версаля.