Велика Британія оголосила мільярдну допомогу Україні, зокрема на 100 ракет для Patriot

Країна забезпечить додатково 150 000 дронів українського виробництво і 350 ракет і радарів GGJ. Це пакет на 852 млн фунтів стерлінгів, забезпечених продажем заморожених російських активів.

Велика Британія на засіданні "Рамштайн" 18 червня оголосила про надання масштабної допомоги Україні загальною вартістю в 750 млн фунтів стерлінгів (1 млрд доларів). Ці кошти країна надасть на два пакети за програмою PURL, 200 000 далекобійних снарядів 155-мм, 100 критично важливих ракет для Patriot і нові українські дрони.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс, стало відомо з трансляції. Він запевнив у подальшій підтримці України.

"Міністр Федоров дав зрозуміти, що потрібно. Це системи ППО, це далекобійні боєприпаси 155-мм і українські дрони", – сказав він, наголосивши, що забезпечити це потрібно вкрай швидко.

Зокрема, Британія забезпечить додатково 150 000 дронів українського виробництво і 350 ракет і радарів GGJ. Це пакет на 852 млн фунтів стерлінгів, забезпечених продажем заморожених російських активів.

На сайті британського уряду зазначили, що цей пакет передбачає постачання понад 350 ракет та радарів ППО, легкі багатоцільові ракети (LMM) та наземні радіолокаційні системи, до кінця 2026 року. Путін продовжує свої варварські повітряні атаки на цивільні цілі, а радари та ракети ППО мають вирішальне значення для захисту України.

Ця підтримка слідує за оголошеною премʼєром допомогою.