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Принц Гаррі вперше за чотири роки привезе родину у Британію

Король Чарльз ІІІ востаннє бачив двох своїх онуків ще за життя своєї матері Єлизавети ІІ.

Принц Гаррі вперше за чотири роки привезе родину у Британію
Принц Гаррі з Меган Маркл
Фото: EPA/UPG

У липні британський принц Гаррі вперше за чотири роки прибуде до Сполученого Королівства у супроводі усієї сім'ї - дружини Меган Маркл, 7-річного сина Арчі та 5-річної доньки Лілібет.

Як пише BBC, після розриву стосунків з королівською родиною Гаррі їздив до Британії лише наодинці. При цьому він зізнавався в інтерв'ю, що мріє показати дітям рідну країну.

Наразі невідомо, чи відбудеться під час мандрівки подружжя та дітей з Каліфорнії до Лондона зустріч з королем Чарльзом ІІІ. Монарх не бачив онуків Арчі та Лілібет з 2022 року, коли королева Єлизавета ІІ святкувала платиновий ювілей перебування на троні. 

Окрім проблем у спілкуванні з родиною, Гаррі мав ще одну причину не поспішати з відвідинами Лондона усією сім'єю. Після відмови від повноважень члена королівської родини його було позбавлено поліцейської охорони. Принц намагався оскаржити це рішення через суд, але безуспішно. 

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