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Нідерланди виділяють €500 млн на дрони та ППО для України, – Reuters

Нідерланди та Україна підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері оборонних інновацій.

Нідерланди виділяють €500 млн на дрони та ППО для України, – Reuters
Фото: Міноборони Нідерландів

Уряд Нідерландів у середу оголосив про виділення 500 млн євро на закупівлю для України дронів та засобів протиповітряної оборони, пише Reuters.

Як зазначається, 250 млн євро буде спрямована на закупівлю безпілотників у нідерландських оборонних компаній. Решта – на постачання озброєння в межах ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю для України американського озброєння.

"Дрони на суму €250 млн будуть закуплені у нідерландських оборонних компаній", – йдеться в повідомленні.

У межах цієї програми Україна отримує, зокрема, засоби ППО, ракети, а також боєприпаси для винищувачів F-16 та інших систем озброєння.

За даними уряду Нідерландів, із новим пакетом загальний внесок країни в ініціативу PURL сягне 1 млрд євро.

Також повідомляється, що Нідерланди та Україна підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері оборонних інновацій, зокрема розвитку нових технологій у військовій галузі.

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