Британія та Індія запустять торговельну угоду з 15 липня

Компанії мають 28 днів на підготовку до експорту за новими правилами.

У межах саміту «Групи семи» прем'єр-міністри Великобританії Кір Стармер та Індії Нарендра Моді домовилися запустити торговельну угоду, яку вони підписали майже рік тому.

Країни оголосили, що угода набере чинності 15 липня, передає Politico.

За прогнозами, цей крок збільшуватиме ВВП Великої Британії на 4,8 мільярда фунтів стерлінгів щороку.

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Міністр бізнесу та торгівлі Великої Британії Пітер Кайл зазначив, що уряд намагається якнайшвидше запустити цю угоду, аби бізнес і громадськість одразу відчули вигоду. Тільки за перший рік функціонування документа зниження тарифів дозволить заощадити 400 мільйонів фунтів стерлінгів.

Кайл додав, що компанії мають 28 днів на підготовку до експорту за новими правилами. Угода суттєво знижує тарифи на віскі (зі 150% до 40%), а нові квоти зменшать мито на автомобілі зі 100% до 10%. Цей документ став найбільшим торговельним пактом, який Британія уклала після Brexit.

Впровадженню угоди передували тривалі фінальні суперечки щодо нових британських заходів захисту ринку сталі. Торговельні відомства обох країн узгоджували деталі у Нью-Делі на початку червня, оскільки індійські посадовці спочатку відмовлялися запускати угоду.

Індія вимагала гарантій доступу до британського ринку для своїх експортерів. Це сталося на тлі планів Лондона скоротити безмитні квоти на імпорт сталі й підняти тарифи поза цими квотами до 50% з 1 липня. Наразі Індія є найбільшим експортером сталі до Британії з-поза меж ЄС. Торік Лондон імпортував індійської сталі та заліза на 461,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Одночасно з торговельною угодою чинності набуде і двостороння конвенція про соціальні внески. Вона дозволить кваліфікованим фахівцям з обох країн, які працюють за візами, протягом п'яти років сплачувати внески до пенсійного фонду своєї держави без необхідності додатково фінансувати систему соціального страхування країни, до якої вони переїхали.