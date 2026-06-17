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Стармер “глибоко занепокоєний” стріляниною російського військового корабля у Ла-Манші

Він зазначив, що подружня пара британських пенсіонерів на цивільній яхті “мабуть, була налякана” попереджувальними пострілами російського корабля.

Стармер “глибоко занепокоєний” стріляниною російського військового корабля у Ла-Манші
Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у середу заявив, що відкриття попереджувального вогню російським фрегатом, аби змінити курс цивільної яхти під британським прапором поблизу британських територіальних вод, було безрозсудним і викликає глибоке занепокоєння, передає Reuters

Інцидент стався у вівторок, згідно із заявами міністерств оборони Британії та Росії. Вони повідомили, що стрілянина мала запобігти зіткненню після невдалих спроб фрегата «Адмірал Григорович» зв’язатися з яхтою.

«Те, що сталося в Ла-Манші, викликає глибоке занепокоєння. Це було безрозсудно», — сказав Стармер в інтерв’ю BBC News. Він перебуває у Франції на саміті G7. За його словами, оцінка Міністерства оборони полягала в тому, що російське судно «дрейфувало, і це були попереджувальні постріли».

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«Цього не мало статися. Це безрозсудно, і пара на яхті, мабуть, була налякана», — сказав він.

Міністерство оборони Росії у вівторок заявило, що екіпаж фрегата помітив яхту, яка рухалася курсом, що створював ризик зіткнення з кораблем.

Після неодноразових невдалих спроб встановити радіозв’язок фрегат відкрив попереджувальний вогонь, зокрема зі стрілецької зброї, перед яхтою, заявило міністерство. За його версією, після цього яхта змінила курс і відійшла.

Міністерство оборони Британії назвало це «ізольованим інцидентом» і заявило, що він не пов’язаний із перехопленням російського судна тіньового флоту британськими командос на вихідних.

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