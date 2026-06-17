Петер Мадяр заявив, що Угорщина проведе розслідування затримання інкасаторів Ощадбанку

Прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що правоохоронці країни проведуть розслідування затримання інкасаторів Ощадбанку.

Про це він написав у соцмережі Х.

“Ми розпорядилися негайно провести внутрішнє розслідування в Національній податковій і митній адміністрації, Антитерористичному центрі та інших відповідних органах у зв’язку зі справою про український «золотий конвой»”, – написав Мадяр.

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Він додав, що генеральний прокурор має невідкладно зайнятися цим питанням.

Раніше угорське видання Telex провело розслідування, згідно з яким Орбан особисто наказав провести операцію проти український інкасаторів Ощадбанку. Джерела видання стверджують, що професійної потреби проводити саме таку операцію проти українських інкасаторів не було, а рішення мало політичний характер.

Викрадення коштів

5 березня в Угорщині місцеві правоохоронці затримали сімох українських інкасаторів, що двома автівками Ощадбанку перевозили кошти (40 млн доларів і близько 35 млн євро) та золото в злитках за домовленістю з австрійським Райффайзен-Банком. Оскільки цивільна авіація в Україні зараз не літає через війну, то доставка валюти з іноземних банків можлива лише наземних шляхом.

Зв'язку з інкасаторами не було – угорці утримували їх кілька днів і, як згодом з'ясувалося, застосовували до них силу.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійрято сказав, що вони з'ясовуватимуть, чи це не кошти "української мафії". При цьому навіть австрійський банк пояснював їм походження коштів.

Угорщина легалізувала викрадення коштів, ухваливши відповідний закон і указ прем'єра.

Першими країна повернула додому інкасаторів, потім – машини. Але не кошти й цінності. Їх повернули лише 6 травня – вже після програшу Орбана на виборах.