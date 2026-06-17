Болгарія не підтримує новий пакет санкцій ЄС

Все через появу там російського патріарха Кирила, а також обмеження щодо енергосектору РФ.

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Болгарія заявила, що не підтримає новий, 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Причиною стало включення до списку очільника Російської православної церкви патріарха Кирила, передає «Європейська правда».

Посли ЄС обговорили новий пакет санкцій минулого тижня. Тоді Болгарія висловила незгоду з обмеженнями проти російського патріарха Кирила, оскільки вбачає у цьому втручання у релігійні справи.

Також кілька держав, серед яких і Болгарія, висловили застереження щодо санкцій у сфері енергетики. У 21-му пакеті ЄС пропонує заморозити стелю ціни на російську нафту, щоб не допустити її зростання.

Комітет постійних представників ЄС продовжить обговорення цього проєкту 17 червня.