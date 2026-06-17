Південна Корея скоротить буферну зону безпеки на кордоні з КНДР

Південнокорейцям потрібен дозвіл військових, щоб проживати або займатися фермерством у цьому районі.

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Південна Корея послабить обмеження на приблизно 270 квадратних кілометрів прикордонних з КНДР територій, пише DW.

Фермери в цьому районі давно скаржилися на правила, які ускладнюють умови праці.

Міністерство оборони Сеула оголосило в середу, що з 2027 року фермери та місцеві жителі отримають доступ до частини земель поблизу демілітаризованої зони.

Відомство скоротить лінію цивільного контролю (CLL) – військовий буферний сектор на південь від кордону – з 10 до в середньому 6 кілометрів.

“CCL була створена для обмеження доступу цивільних осіб та гарантування військових операцій, але все частіше лунають заклики до необхідності вдосконалити чинні заходи контролю”, – сказав міністр оборони Південної Кореї Ан Гю Пек.

Південнокорейцям потрібен дозвіл військових, щоб проживати або займатися фермерством у цьому районі. Аналітики стверджують, що місцеві жителі стикаються зі значними економічними труднощами.