Південна Корея скоротить буферну зону безпеки на кордоні з КНДР

Південна Корея послабить обмеження на приблизно 270 квадратних кілометрів прикордонних з КНДР територій, пише DW.
Фермери в цьому районі давно скаржилися на правила, які ускладнюють умови праці.
Міністерство оборони Сеула оголосило в середу, що з 2027 року фермери та місцеві жителі отримають доступ до частини земель поблизу демілітаризованої зони.
Відомство скоротить лінію цивільного контролю (CLL) – військовий буферний сектор на південь від кордону – з 10 до в середньому 6 кілометрів.
“CCL була створена для обмеження доступу цивільних осіб та гарантування військових операцій, але все частіше лунають заклики до необхідності вдосконалити чинні заходи контролю”, – сказав міністр оборони Південної Кореї Ан Гю Пек.
Південнокорейцям потрібен дозвіл військових, щоб проживати або займатися фермерством у цьому районі. Аналітики стверджують, що місцеві жителі стикаються зі значними економічними труднощами.
- Дві Кореї офіційно залишаються у стані війни, оскільки війна закінчилася перемир'ям, а не мирним договором.
- Лінія цивільного контролю була створена після Корейської війни 1950-53 років для обмеження доступу та захисту військових об'єктів уздовж кордону між Південною та Північною Кореєю. Наразі вона простягається на відстань до 7 кілометрів на південь від військової демаркаційної лінії на заході та до 10 кілометрів на сході.