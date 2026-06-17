Ізраїль атакував Ліван, КВІР запустив дрони по суднах в Ормузькій протоці

Ці дії відбулися вже після оголошення про мирні домовленості, офіційне підписання яких заплановано на п'ятницю.

Ізраїльські сили завдали авіаударів по декількох локаціях на півдні Лівану, попри досягнення мирної угоди. Про це з посиланням на ліванське державне ЗМІ пише France 24.

Національне новинне агентство стверджує, що ізраїльська військова авіація атакувала район Набатіє аль-Фаука та східні околиці сусіднього міста. Також Ізраїль вдарив дроном по місту Ансарія.

Іран звинуватив Ізраїль у порушенні домовленостей і пригрозив відповіддю.

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КВІР після домовленостей про мир атакував дронами комерційне судно в Ормузькій протоці, повідомили джерела газети The Jerusalem Post та американського медіа NBC News. Згідно інформацією від американських посадовців, що говорили анонімно, дрони були збиті американськими військами.

Після перших домовленостей про мир, досягнутих у квітні, Ізраїль відмовився поширювати припинення вогню на Ліван. Він заявив, що створить буферну зону поблизу своїх кордонів. Атаки на Ліван, де діє підтримуване Іраном угруповання "Хезболла", включали і повітряні удари, і наземну операцію.

З критикою тактики прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу виступив, зокрема, президент США Дональд Трамп. Він сказав, що не було необхідності проводити удари по цивільних об'єктах у Лівані, і що там загинуло "надто багато людей".

Війна на Близькому Сході

28 лютого США та Ізраїль розпочали спільну операцію, спрямовану проти іранського режиму. Вони завдали масштабних повітряних ударів, наслідком яких стало вбивство десятків представників влади Ірану і членів їхніх родин, зокрема верховного лідера Алі Хаменеї. Також є численні цивільні жертви.

У відповідь на операцію Іран став атакувати Ізраїль та країни Перської затоки, де розташовані американські і союзницькі військові бази. Крім того, декілька разів ракети збивала Туреччина, хоча Тегеран не брав відповідальності за ці удари. Також дроном вдарили по автономній Азербайджанській території – Іран заперечив причетність і до цього.

КВІР на 90 % перекрив найважливіший морський шлях для постачання нафти – Ормузьку протоку. Він дозволяв рух лише китайським суднам, а по інших вибірково відкривав вогонь. Блокада протоки значно вплинула на ціни та попит на нафту. На тлі цього американський президент послабив санкції проти нафти Росії. Цей крок розкритикувала Україна, оскільки агресор тепер отримає ще більше засобів для війни.

Новим верховним лідером Ірану став син загиблого, Моджтаба Хаменеї. Після його обрання жодних ознак деескалації не було.

Близько 11 країн звернулися до України по допомогу в відбитті іранських дронових атак, оскільки лише вона має подібний досвід. Україна відправила перехоплювачі і три команди експертів, які консультували відповідних військових у питанні збиття “шахедів”.

8 квітня Трамп погодився на двостороннє припинення вогню з Іраном. Попри це, поодинокі удари тривали, а Ормузька протока залишалася переважно закритою для вільного судноплавства. Сторонам не вдавалося домовитися про умови повноцінного миру: США наполягали на повному усуненні ядерного потенціалу Ірану, КВІР з цим не погоджувався.

Зрештою Трамп заявив про досягнення остаточної угоди, підписати яку мають 19 червня в Швейцарії.