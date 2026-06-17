На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
ГоловнаСвіт

Ізраїль атакував Ліван, КВІР запустив дрони по суднах в Ормузькій протоці

Ці дії відбулися вже після оголошення про мирні домовленості, офіційне підписання яких заплановано на п'ятницю. 

Ізраїль атакував Ліван, КВІР запустив дрони по суднах в Ормузькій протоці
Ліван після ударів (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські сили завдали авіаударів по декількох локаціях на півдні Лівану, попри досягнення мирної угоди. Про це з посиланням на ліванське державне ЗМІ пише France 24.

Національне новинне агентство стверджує, що ізраїльська військова авіація атакувала район Набатіє аль-Фаука та східні околиці сусіднього міста. Також Ізраїль вдарив дроном по місту Ансарія. 

Іран звинуватив Ізраїль у порушенні домовленостей і пригрозив відповіддю. 

Реклама

КВІР після домовленостей про мир атакував дронами комерційне судно в Ормузькій протоці, повідомили джерела газети The Jerusalem Post та американського медіа NBC News. Згідно інформацією від американських посадовців, що говорили анонімно, дрони були збиті американськими військами. 

Після перших домовленостей про мир, досягнутих у квітні, Ізраїль відмовився поширювати припинення вогню на Ліван. Він заявив, що створить буферну зону поблизу своїх кордонів. Атаки на Ліван, де діє підтримуване Іраном угруповання "Хезболла", включали і повітряні удари, і наземну операцію.

З критикою тактики прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу виступив, зокрема, президент США Дональд Трамп. Він сказав, що не було необхідності проводити удари по цивільних об'єктах у Лівані, і що там загинуло "надто багато людей". 

Війна на Близькому Сході

28 лютого США та Ізраїль розпочали спільну операцію, спрямовану проти іранського режиму. Вони завдали масштабних повітряних ударів, наслідком яких стало вбивство десятків представників влади Ірану і членів їхніх родин, зокрема верховного лідера Алі Хаменеї. Також є численні цивільні жертви.

У відповідь на операцію Іран став атакувати Ізраїль та країни Перської затоки, де розташовані американські і союзницькі військові бази. Крім того, декілька разів ракети збивала Туреччина, хоча Тегеран не брав відповідальності за ці удари. Також дроном вдарили по автономній Азербайджанській території – Іран заперечив причетність і до цього.

КВІР на 90 % перекрив найважливіший морський шлях для постачання нафти – Ормузьку протоку. Він дозволяв рух лише китайським суднам, а по інших вибірково відкривав вогонь. Блокада протоки значно вплинула на ціни та попит на нафту. На тлі цього американський президент послабив санкції проти нафти Росії. Цей крок розкритикувала Україна, оскільки агресор тепер отримає ще більше засобів для війни.

Новим верховним лідером Ірану став син загиблого, Моджтаба Хаменеї. Після його обрання жодних ознак деескалації не було. 

Близько 11 країн звернулися до України по допомогу в відбитті іранських дронових атак, оскільки лише вона має подібний досвід. Україна відправила перехоплювачі і три команди експертів, які консультували відповідних військових у питанні збиття “шахедів”. 

8 квітня Трамп погодився на двостороннє припинення вогню з Іраном. Попри це, поодинокі удари тривали, а Ормузька протока залишалася переважно закритою для вільного судноплавства. Сторонам не вдавалося домовитися про умови повноцінного миру: США наполягали на повному усуненні ядерного потенціалу Ірану, КВІР з цим не погоджувався.

Зрештою Трамп заявив про досягнення остаточної угоди, підписати яку мають 19 червня в Швейцарії.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies