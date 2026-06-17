Гілларі Клінтон прямо звинуватила Джо Байдена у поразці демократів на виборах

Повернення Дональда Трампа у Білий дім стало наслідком помилок, яких припустився попередній президент США Джо Байден. З такою різкою заявою на адресу колеги-демократа виступила колишня державна секретарка Гілларі Клінтон.

Як пише The Guardian, дружина 42-ого президента Білла Клінтона та кандидатка на виборах 2016 року назвала першочергове рішення Байдена йти на другий термін "жахливою помилкою для нього самого, його спадщини як політика і всієї країни".

Клінтон переконана, що у 2023 році Байден мав би заявити про те, що відмовляється від повторного балотування. Це б дозволило провести відкриті праймеріз, під час яких був би визначений сильний кандидат, здатний перемогти Трампа. Можливо, таким претендентом стала б і Камала Гарріс, яка б належним чином підготувалася до виборів замість бліц-кампанії, що їй довелося проводити у 2024-ому.

Відмову тодішнього президента дотриматися власної обіцянки про один термін Клінтон назвала "зрадою, яка обернулася катастрофою".