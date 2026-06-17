Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
ГоловнаСвіт

Гілларі Клінтон прямо звинуватила Джо Байдена у поразці демократів на виборах

Колишня кандидатка на посаду глави держави називає дії однопартійця зрадою.

Гілларі Клінтон прямо звинуватила Джо Байдена у поразці демократів на виборах
Гілларі Клінтон
Фото: EPA/UPG

Повернення Дональда Трампа у Білий дім стало наслідком помилок, яких припустився попередній президент США Джо Байден. З такою різкою заявою на адресу колеги-демократа виступила колишня державна секретарка Гілларі Клінтон.

Як пише The Guardian, дружина 42-ого президента Білла Клінтона та кандидатка на виборах 2016 року назвала першочергове рішення Байдена йти на другий термін "жахливою помилкою для нього самого, його спадщини як політика і всієї країни".

Клінтон переконана, що у 2023 році Байден мав би заявити про те, що відмовляється від повторного балотування. Це б дозволило провести відкриті праймеріз, під час яких був би визначений сильний кандидат, здатний перемогти Трампа. Можливо, таким претендентом стала б і Камала Гарріс, яка б належним чином підготувалася до виборів замість бліц-кампанії, що їй довелося проводити у 2024-ому.

Відмову тодішнього президента дотриматися власної обіцянки про один термін Клінтон назвала "зрадою, яка обернулася катастрофою". 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies