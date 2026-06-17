Politico: Ірландія має серйозні безпекові виклики на тлі прийдешнього головування в ЄС

Ірландія постала перед безпековими викликами на тлі прийдешнього головування в Євросоюзі.

Про це повідомляє Politico.

У той час як Дублін готується взяти на себе головування в Раді ЄС 1 липня, законодавці та експерти з безпеки ставлять під сумнів, чи готова одна з найслабших військових держав ЄС захистити саміти та критичну інфраструктуру блоку від дронів та кібератак.

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Візит президента України Володимира Зеленського до Дубліна минулого грудня дав уявлення про цю проблему. Під час поїздки поблизу траєкторії польоту літака Зеленського було виявлено п'ять неідентифікованих дронів, незважаючи на присутність ірландського військового корабля, яке мало завдання забезпечити безпеку в цьому районі.

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Цей епізод “продемонстрував, що політичні візити високого рівня приносять вразливість”, заявив ірландський євродепутат від групи Renew Europe Баррі Ендрюс – автор масштабної доповіді про оборону країни.

“З головуванням це мішень на спині”, – додав він.

У межах свого шестимісячного терміну Ірландія координуватиме політичні переговори між країнами ЄС. У цей період відбудуться великі саміти, зокрема зустріч Європейської політичної спільноти, та 22 неформальні зустрічі міністрів. Дублін повинен гарантувати безпеку для лідерів, делегацій та об’єктів критичної інфраструктури.

Це покладає серйозні зобов'язання на країну, яка десятиліттями покладалася на географічну ізоляцію та військовий нейтралітет як на основу своєї безпеки. Витрати Ірландії на оборону є найнижчими в ЄС – лише 1,35 мільярда євро, або 0,2% валового внутрішнього продукту у 2025 році проти загальноєвропейського показника на рівні 2,1% ВВП.

Головування Ірландії відбуватиметься в той час, коли європейські уряди все більше зосереджуються на кібератаках, дезінформації та саботажі, пов'язаних з війною Росії проти України. Експерти з безпеки попереджають, що головування може зробити Ірландію мішенню для тих, хто прагне зганьбити як Дублін, так і ЄС.