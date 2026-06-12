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Експрезиденту Південної Кореї Юн Сок Йолю дали 30 років через справу про дрони над Пхеньяном

Суд дійшов висновку, що він із самого початку був причетний до організації проникнення дронів у повітряний простір Північної Кореї в жовтні 2024 року.

Експрезиденту Південної Кореї Юн Сок Йолю дали 30 років через справу про дрони над Пхеньяном
Фото: EPA/UPG

Суд у Південній Кореї в п’ятницю засудив колишнього президента Юн Сок Йоля на ще 30 років позбавлення волі за звинуваченнями, пов’язаними з відправкою військових безпілотників над Пхеньяном для створення приводу до невдалої спроби запровадити воєнний стан у грудні 2024 року.

Як повідомляє агентство Yonhap, Центральний окружний суд Сеула визнав Юна винним у зловживанні владою та сприянні ворогу. Суд дійшов висновку, що він із самого початку був причетний до організації проникнення дронів у повітряний простір Північної Кореї в жовтні 2024 року.

Сам Юн Сок Йоль заперечував провину. Його адвокати заявили, що він не наказував проводити цю операцію і не схвалював її згодом. Захист стверджував, що польоти дронів не були пов’язані з воєнним станом, а стали відповіддю на багатомісячні запуски з боку КНДР повітряних куль зі сміттям через кордон.

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Прокуратура ще у квітні вимагала для колишнього президента саме 30-річного терміну ув’язнення.

Цей вирок став черговим у низці судових рішень проти усунутого від влади політика. Його рішення запровадити воєнний стан спричинило найглибшу політичну кризу в Південній Кореї за останні десятиліття.

У лютому цього року інший суд уже засудив Юна до довічного ув’язнення, визнавши його винним у керівництві заколотом, пов’язаним зі спробою введення воєнного стану.

Минулого року він був усунений з посади після того, як Конституційний суд Південної Кореї підтвердив його імпічмент. Це призвело до дострокових президентських виборів, на яких переміг Лі Чже Мен.

Юн Сок Йоль, який уже перебуває під вартою, має право оскаржити вирок суду нижчої інстанції.

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