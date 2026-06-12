Принцеса Таїланду Баджракітіябха померла у віці 47 років після тривалої хвороби

Останні майже чотири роки принцеса перебувала в комі після серйозних проблем зі здоров’ям.

Принцеса Таїланду Баджракітіябха Нарендіра Деб’яваті, найстарша дитина короля Маха Вачіралонгкорн, померла у віці 47 років.

Як пише Reuters, про це в п’ятницю повідомив Королівський палац. Останні майже чотири роки принцеса перебувала в комі після серйозних проблем зі здоров’ям.

За повідомленням палацу, принцеса померла ввечері в четвер після погіршення стану, викликаного внутрішньочеревною інфекцією, колітом, низьким артеріальним тиском, порушеннями серцевого ритму та розладами згортання крові.

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У грудні 2022 року під час візиту до провінції Накхонратчасіма на північному сході країни принцесу госпіталізували після раптової втрати свідомості, спричиненої серцевим захворюванням. Після цього її гелікоптером доставили до Бангкока для лікування.

Найближчим часом відбудуться державні похоронні церемонії, а уряд країни, як очікується, оголосить національну жалобу.

Принцеса, відома серед тайців як «Принцеса Па», народилася 7 грудня 1978 року в сім’ї тодішнього кронпринца Вачіралонгкорна та його першої дружини, принцеси Соамсавалі.

У Таїланді її пам’ятатимуть завдяки активній громадській діяльності, роботі із захисту прав жінок-ув’язнених та дипломатичній кар’єрі.

Вона здобула юридичну освіту в Корнельському університеті, де отримала ступінь магістра та доктора права. З 2006 по 2011 рік працювала прокуроркою у Генеральній прокуратурі Таїланду.

У 2012–2014 роках Баджракітіябха була послом Таїланду в Австрії, Словенії та Словаччині, після чого повернулася до роботи в прокуратурі.

Вона також заснувала благодійну організацію, яка допомагала жінкам у в’язницях, особливо вагітним ув’язненим. У 2017 році її призначили послом доброї волі з питань верховенства права в Південно-Східній Азії при ООН.

У 2021 році принцеса перейшла на службу до армії, отримала звання генерала та обійняла посаду начальника штабу в Королівському командуванні безпеки.

Баджракітіябха була однією з трьох дітей короля, які мають офіційні королівські титули та відповідно до конституції входять до числа можливих спадкоємців престолу.