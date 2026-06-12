NYT: США планують скоротити авіацію та флот, які надають НАТО для операцій у Європі

США планують скоротити на третину авіацію та частину флоту, які надають НАТО для операцій у Європі, і це може стати одним із наймасштабніших кроків адміністрації Дональда Трампа зі зменшення американських військових зобов’язань перед союзниками за останні десятиліття.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на європейських чиновників та внутрішні документи Альянсу.

Згідно з планом, кількість винищувачів F-16 та F-15E, доступних для операцій НАТО в Європі, скоротиться приблизно зі 150 до 100 літаків. Також США зменшать кількість морських розвідувальних літаків із 26 до 15 та повністю заберуть вісім літаків-паливозаправників, які раніше були закріплені за європейським напрямком.

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Крім того, Вашингтон передислокує одну ракетну підводну субмарину, авіаносець разом із кораблями його ударної групи та одну з двох груп стратегічних бомбардувальників, які були призначені для оборони Європи.

Пентагон не підтвердив конкретні цифри, але раніше заявляв про намір скоротити свою військову присутність у Європі. За даними джерел, зміни можуть набути чинності значно швидше, ніж очікували європейські союзники.

Скорочення послабить можливості НАТО щодо далекобійних ударів і спостереження, зокрема моніторингу російських підводних човнів та застосування крилатих ракет великої дальності. Хоча європейські країни мають подібні системи озброєнь, експерти зазначають, що американська присутність має значно більший стримувальний ефект для Росії.

Президент Дональд Трамп уже багато років критикує НАТО за надмірну залежність від США та вимагає, щоб європейські держави самостійно брали на себе більше витрат на оборону.

Європейські країни вже почали переозброєння, однак процес іде нерівномірно. Додаткове занепокоєння викликає те, що багато європейських політиків сумніваються не лише в кількості американських сил у Європі, а й у готовності Трампа використати їх для захисту союзників у разі кризи.