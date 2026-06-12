У Нідерландах авто збило групу школярів, загинули троє дітей і вчитель

У нідерландському місті Аксел автомобіль збив дітей та вихователів, які поверталися з велопоходу шкільного табору.

Як пише NOS, внаслідок аварії загинули троє дітей та один з учителів початкової школи. Ще троє учнів зазнали важких травм.

За версією слідства, водій авто не впорався з керуванням під час різкого повороту. Було затримано 19-річного чоловіка, але поліція не уточнила, чи був він за кермом під час смертельної ДТП. Свідків збиття велосипедистів просять повідомити правоохоронцям усі можливі деталі інциденту.

Співчуття щодо загибелі дітей та вчителя висловив прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен, який назвав новину про те, що сталося, "кошмаром, який затьмарив усе інше".