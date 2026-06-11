Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
ГоловнаСвіт

Головнокомандувач сил США в Європі вважає, що Росія «не шукає конфлікту» з НАТО

«Вони чудово розуміють значення терміну "оборонний альянс" і знають, що ми маємо низку асиметричних переваг», - заявив Гринкевич.

Головнокомандувач сил США в Європі вважає, що Росія «не шукає конфлікту» з НАТО
головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич
Фото: Facebook/The Joint Staff

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що Росія «не шукає конфлікту» з Альянсом. 

Таку заяву він зробив на тлі занепокоєння європейських союзників через плани Вашингтона вивести з регіону частину важливих військових сил, передає Financial Times.

Коли журналісти запитали генерала про ймовірність нападу Росії на країни Балтії, він відповів, що його головне завдання — забезпечити надійне стримування, аби Москва чітко розуміла, що не зможе перемогти Альянс військовим шляхом.

Реклама

«Я дуже уважно стежу за розвідданими. Росія не шукає конфлікту. Вони чудово розуміють значення терміну "оборонний альянс" і знають, що ми маємо низку асиметричних переваг», — зазначив Гринкевич.

США, як відомо, планують зменшити обсяг сил і техніки, які вони виділяють для нової моделі сил НАТО (резерву, який мають розгортати протягом 10, 30 та 180 днів у разі кризи). Країни Балтії побоюються, що таке скорочення американської присутності послабить позиції НАТО та підштовхне Москву до агресії.

Проте генерал Гринкевич, який також очолює Європейське командування Збройних сил США, запевнив, що «Росія розуміє, що якщо вона спробує щось зробити в країнах Балтії, у неї нічого не вийде», а оскільки вони знають про це, то «не підуть на такий ризик». На запитання, чи готові його сили «воювати вже сьогодні ввечері», генерал відповів: «Абсолютно».

За даними німецької газети Die Welt, США можуть вивести з Європи одну авіаносну ударну групу, усі підводні човни, здатні запускати крилаті ракети, частину морських патрульних літаків Poseidon та літаків-заправників, а також винищувачі F-16 та F-15E.

Ці скорочення є частиною масштабнішої стратегії президента Дональда Трампа, який прагне перекинути американські ресурси в Азію та Західну півкулю. Раніше Вашингтон уже оголосив про виведення 5 000 військових із Німеччини і скасував розгортання там дивізіону далекобійної артилерії. Генерал Гринкевич уперше офіційно підтвердив ці скорочення, пояснивши, що авіація та флот потрібні США на випадок загострення ситуації у Тихоокеанському регіоні. Як командувач НАТО, він уже розробляє плани дій на випадок дефіциту цих сил та закликає Європу зосередитися на швидкій закупівлі далекобійної зброї.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies