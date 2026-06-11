Головнокомандувач сил США в Європі вважає, що Росія «не шукає конфлікту» з НАТО

«Вони чудово розуміють значення терміну "оборонний альянс" і знають, що ми маємо низку асиметричних переваг», - заявив Гринкевич.

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що Росія «не шукає конфлікту» з Альянсом.

Таку заяву він зробив на тлі занепокоєння європейських союзників через плани Вашингтона вивести з регіону частину важливих військових сил, передає Financial Times.

Коли журналісти запитали генерала про ймовірність нападу Росії на країни Балтії, він відповів, що його головне завдання — забезпечити надійне стримування, аби Москва чітко розуміла, що не зможе перемогти Альянс військовим шляхом.

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«Я дуже уважно стежу за розвідданими. Росія не шукає конфлікту. Вони чудово розуміють значення терміну "оборонний альянс" і знають, що ми маємо низку асиметричних переваг», — зазначив Гринкевич.

США, як відомо, планують зменшити обсяг сил і техніки, які вони виділяють для нової моделі сил НАТО (резерву, який мають розгортати протягом 10, 30 та 180 днів у разі кризи). Країни Балтії побоюються, що таке скорочення американської присутності послабить позиції НАТО та підштовхне Москву до агресії.

Проте генерал Гринкевич, який також очолює Європейське командування Збройних сил США, запевнив, що «Росія розуміє, що якщо вона спробує щось зробити в країнах Балтії, у неї нічого не вийде», а оскільки вони знають про це, то «не підуть на такий ризик». На запитання, чи готові його сили «воювати вже сьогодні ввечері», генерал відповів: «Абсолютно».

За даними німецької газети Die Welt, США можуть вивести з Європи одну авіаносну ударну групу, усі підводні човни, здатні запускати крилаті ракети, частину морських патрульних літаків Poseidon та літаків-заправників, а також винищувачі F-16 та F-15E.

Ці скорочення є частиною масштабнішої стратегії президента Дональда Трампа, який прагне перекинути американські ресурси в Азію та Західну півкулю. Раніше Вашингтон уже оголосив про виведення 5 000 військових із Німеччини і скасував розгортання там дивізіону далекобійної артилерії. Генерал Гринкевич уперше офіційно підтвердив ці скорочення, пояснивши, що авіація та флот потрібні США на випадок загострення ситуації у Тихоокеанському регіоні. Як командувач НАТО, він уже розробляє плани дій на випадок дефіциту цих сил та закликає Європу зосередитися на швидкій закупівлі далекобійної зброї.