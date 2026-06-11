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Німецький виробник зброї Diehl планує виробляти українську ракету Flamingo

Компанія Diehl відома тим, що виробляє системи ППО Iris-T.

Німецький виробник зброї Diehl планує виробляти українську ракету Flamingo
Diehl Defense
Фото: BILD

Німецька компанія Diehl Defence розглядає можливість запуску виробництва української крилатої ракети Flamingo у Німеччині. 

Європейські країни зараз активно шукають способи отримати зброю для ураження цілей у глибокому тилу Росії, пише Financial Times.

Генеральний директор компанії Гельмут Раух повідомив, що найближчими тижнями проведе переговори з Fire Point.

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«Ми обговорюємо варіанти нашої співпраці. Я думаю, що це цілком реально. У наступні кілька тижнів ми проведемо кілька зустрічей щодо цього питання. Якщо ми створюємо новий продукт, то є великий сенс розгорнути його виробництво також у Німеччині чи інших країнах», — зазначив Раух, додавши, що Diehl налаштована дуже оптимістично.

Ця ідея з'явилася на тлі того, як Берлін терміново шукає альтернативу американським ракетам Tomahawk. США мали розгорнути ці ракети у Німеччині разом зі своїм батальйоном вже цього року, проте президент Дональд Трамп скасував це рішення через суперечки з канцлером Фрідріхом Мерцом щодо війни в Ірані. 

При цьому масове використання Росією ракет наземного базування та розміщення далекобійної зброї в Калінінграді змушує європейські країни створювати власні інструменти стримування.

Під час свого травневого візиту до Києва міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відзначив технологічні здобутки України і підтвердив, що держави вивчають можливості створення спільних підприємств для виробництва далекобійних дронів, засобів ППО та радіоелектронної боротьби.

Компанія Diehl, яка виробляє відомі системи ППО Iris-T, ще у квітні підписала угоду з Fire Point, але раніше не розкривала деталей. Тепер Раух пояснив, що німці можуть запропонувати Україні набагато сучаснішу головку самонаведення (частину ракети, яка знаходить ціль), а також свій досвід у проєктуванні складних систем.

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