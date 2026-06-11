Lockheed Martin не може гарантувати союзникам США терміни постачання ракет до Patriot

Найбільший у світі виробник зброї Lockheed Martin не може дати союзникам США жодної певності щодо термінів отримання ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Постачання затримуються попри плани компанії утричі наростити виробництво, пише Financial Times.

Віцепрезидент Lockheed Martin Браян Данн розповів, що компанія активно нарощує випуск дефіцитних ракет-перехоплювачів PAC-3. Кризу з їхнім постачанням суттєво загострила війна в Ірані.

Реклама

Попередження американського виробника заторкає інтереси багатьох союзників США, які використовують системи Patriot, зокрема, Німеччину, Японію, Польщу, ОАЕ та Саудівську Аравію. Хоча розширення потужностей дозволить швидше виконувати замовлення, компанія взагалі не впливає на черговість відвантажень.

«Ми не контролюємо розподіл цих ракет. Ми не можемо нікому сказати, на якому місці у списку пріоритетів ви перебуваєте. Зараз з боку Військового міністерства США (Department of War) лунає багато заяв про те, як вони збираються реорганізувати чергу і хто отримає ракети першим. Але ми цим не керуємо», — наголосив Данн.

Інша топменеджерка Lockheed Martin Пола Гартлі додала, що під час зустрічей з іноземними урядами та військовими все частіше відчуває скепсис щодо оборонних підрядників із США. Іноземні замовники відверто незадоволені постійними затримками, дефіцитом продукції та діями американського уряду, проте компанія продовжує працювати над виконанням своїх зобов'язань.

Раніше цього року Lockheed Martin уклала контракт із Пентагоном на 4,7 мільярда доларів. Документ передбачає збільшення виробництва ракет PAC-3 з нинішніх 650 штук на рік до 2 000 одиниць до 2033 року.

Попит на ці перехоплювачі був величезним ще до початку конфлікту в Перській заточці, який виснажив західні запаси. Ці ракети критично важливі й для України, де Росія користується дефіцитом ППО для ударів балістичними та гіперзвуковими ракетами. Модифікація PAC-3 є найефективнішою саме проти швидкісних балістичних цілей.

Чимало європейських країн також намагаються зменшити залежність від американських технологій після повернення Дональда Трампа до Білого дому. У багатьох столицях ЄС президента США вважають ненадійним партнером через його цьогорічні погрози на адресу Гренландії та загальне ослаблення інтересу до європейської безпеки.

Додаткові труднощі створює і війна в Ірані. Вашингтон уже попередив європейських союзників (серед яких Велика Британія, Польща, Литва та Естонія) про тривалі затримки військових постачань через необхідність терміново поповнювати власні американські склади.