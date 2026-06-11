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Bloomberg: європейські лідери на саміті G7 хочуть заручитися підтримкою Трампа для нових переговорів між РФ та Україною

Лідери Британії, Франції та Німеччини вважають, що ситуація у війні змістилася на користь України.

Bloomberg: європейські лідери на саміті G7 хочуть заручитися підтримкою Трампа для нових переговорів між РФ та Україною
Стармер, Мерц та Макрон, Мюнхенська конференції з безпеки, 13 лютого 2026 року
Фото: EPA/UPG

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини (E3) планують використати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на саміті G7 15–17 червня у Франції, щоб заручитися його підтримкою для нової спроби мирних переговорів між Україною та Росією. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, обізнаних із перебігом закритих обговорень.

За даними видання, країни так званої E3 вважають, що ситуація у війні змістилася на користь України, а тому з’явилося вікно для переговорів на інших умовах, ніж ті, що обговорювалися після торішнього саміту Трампа і Путіна на Алясці.

Європейські лідери хочуть, щоб Росія погодилася на негайне припинення вогню з нинішньою лінією фронту як «відправною точкою для переговорів», а також на надійні гарантії безпеки для України, зокрема можливе розміщення багатонаціональних сил. Ці пропозиції були викладені у спільній заяві з президентом України Володимиром Зеленським після переговорів у Лондоні.

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«Ми посилюємо тиск на Росію. Водночас ми підтримуємо зусилля, спрямовані на досягнення переговорного рішення для завершення агресивної війни Росії. Тривалий мир може бути досягнутий лише через переговори за участю України, Росії, США та Європи. Іншого шляху немає», — заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц депутатам у Берліні.

Bloomberg пише, що E3 прагнуть більшої ролі Європи у формуванні переговорного процесу, оскільки переговори під проводом США зайшли в глухий кут, а Вашингтон зосередився на конфлікті з Іраном. Європейці хочуть отримати підтримку Трампа, щоб посилити тиск на Росію і підштовхнути її до переговорів за участю Європи, США, України та РФ, які можуть відбутися вже наступного місяця.

Паралельно Велика Британія та Євросоюз готують нові санкції проти Росії, які можуть запровадити найближчими тижнями. За словами джерел Bloomberg, ці плани ще можуть змінитися.

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Росія раніше відкидала припинення вогню перед переговорами, заявляючи, що це дозволить Україні переозброїтися. Путін також виступав проти присутності європейських військових в Україні та продовжує вимагати від Києва територіальних поступок, зокрема в Донецькій області, що Україна виключає.

За даними Bloomberg, попри це європейські посадовці вважають момент сприятливим: російські війська просуваються повільно й зазнають втрат, економіка РФ перебуває під тиском, а Україна продовжує удари по російських НПЗ та підприємствах, пов’язаних з оборонним виробництвом.

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