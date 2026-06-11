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Президент Сербії заявив, що планує піти у відставку

Він також заявив, що вибори в країні відбудуться в найближчі 3-4 місяці.

Президент Сербії заявив, що планує піти у відставку
президент Сербії Александар Вучич
Фото: EPA/UPG

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що планує незабаром піти у відставку, передає Укрінформ.

«Я планую піти у відставку. Повідомлю про це заздалегідь, щоб нікого це не застало зненацька», — сказав він у прямому ефірі Радіо Белград в середу вдень.

Вучич поінформував, що пакує свої книги, які має в будівлі президента, але не уточнив, коли саме збирається піти з посади.

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Очільник Сербії повідомив, що розглядає нового кандидата на посаду президента.

За його словами, вибори в Сербії відбудуться в найближчі 3-4 місяці.

«Не в липні та серпні. Чи будуть вони оголошені тоді – це інше питання», – пояснив Вучич, розвіюючи сумніви, що позачергові вибори можуть пройти в період відпусток.

Сербський лідер також звинуватив своїх опонентів у планах заявити про фальсифікації на майбутніх виборах.

Нагадаємо, що масові антиурядові протести тривають у Сербії після трагедії на залізничному вокзалі в Нові-Саді у 2024 році. Обвал конструкції, через який загинули люди, став символом звинувачень влади у корупції, безвідповідальності та непрозорості. Студентські протести з часом переросли у ширший рух проти Вучича і його Сербської прогресивної партії.

У травні 2026 року в Белграді знову відбулися великі протести з вимогами дострокових виборів і відставки Вучича.

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