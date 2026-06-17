Bloomberg: президент Євроради встановив контакт із Кремлем для підготовки можливих переговорів щодо війни в Україні

Президент Європейської ради Антоніу Кошта встановив контакт із Кремлем із метою залучення президента РФ Владіміра Путіна до обговорення можливих шляхів припинення війни в Україні.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.
За даними співрозмовників агентства, головний радник Кошти двічі телефонував високопоставленому російському чиновнику, який перебуває у близькому оточенні Путіна. Метою контактів було створення умов для майбутніх більш предметних переговорів.
У коментарі для ЗМІ речниця Антоніу Кошти відмовилася від пояснень, а прессекретар Володимира Путіна не відповів на запит журналістів.
Сам Кошта раніше заявляв про необхідність у "відповідний момент" провести переговори з Росією для врегулювання спільних питань безпеки.
За інформацією Bloomberg, окремі країни ЄС також обговорювали можливість призначення спецпредставника для контактів із Москвою. Водночас ця ініціатива викликає суперечки всередині Євросоюзу через ризики політичного та дипломатичного характеру.
Зокрема, Німеччина, Франція та Британія паралельно обговорюють власні підходи до потенційних переговорів у координації з Україною.
На думку європейських посадовців, нинішня ситуація може створювати передумови для активізації дипломатичних контактів на тлі змін на фронті.
- Раніше державний секретар Міністерства оборони Фінляндії Янне Куусела заявив, що будь-які майбутні переговори європейських країн із Росією мають відбуватися лише за умови міцної єдності та суворої координації всередині самої Європи.
- Відомо, що у Євросоюзі тривають дискусії про обрання кандидатури перемовника з Росією від ЄС.
- У списку – троє кандидатів: ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Фінляндії Александер Стубб та колишній голова уряду Італії Маріо Драгі.
- Натомість висока представниця Євросоюзу Кая Каллас заявила, що блок не може бути посередником між Росією та Україною у мирних переговорах, тому ЄС що захищає інтереси Європи та України.
- Президент Володимир Зеленський заявив про готовність до прямих переговорів із Путіним. Глава держави підкреслив необхідність участі Європи та США у перемовинах щодо завершення війни.