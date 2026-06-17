Bloomberg: президент Євроради встановив контакт із Кремлем для підготовки можливих переговорів щодо війни в Україні

За інформацією агенства, радник Кошти двічі телефонував високопоставленому російському чиновнику для створення умов для більш предметних переговорів.

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Президент Європейської ради Антоніу Кошта встановив контакт із Кремлем із метою залучення президента РФ Владіміра Путіна до обговорення можливих шляхів припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За даними співрозмовників агентства, головний радник Кошти двічі телефонував високопоставленому російському чиновнику, який перебуває у близькому оточенні Путіна. Метою контактів було створення умов для майбутніх більш предметних переговорів.

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У коментарі для ЗМІ речниця Антоніу Кошти відмовилася від пояснень, а прессекретар Володимира Путіна не відповів на запит журналістів.

Сам Кошта раніше заявляв про необхідність у "відповідний момент" провести переговори з Росією для врегулювання спільних питань безпеки.

За інформацією Bloomberg, окремі країни ЄС також обговорювали можливість призначення спецпредставника для контактів із Москвою. Водночас ця ініціатива викликає суперечки всередині Євросоюзу через ризики політичного та дипломатичного характеру.

Зокрема, Німеччина, Франція та Британія паралельно обговорюють власні підходи до потенційних переговорів у координації з Україною.

На думку європейських посадовців, нинішня ситуація може створювати передумови для активізації дипломатичних контактів на тлі змін на фронті.