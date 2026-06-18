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Трамп заявив, що врятував світ від "ядерного Голокосту"

А от балістика у Тегерана президента США більше не турбує.

Трамп заявив, що врятував світ від "ядерного Голокосту"
Дональд Трамп
Фото: скріншот

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час перебування на саміті "Великої сімки" у Франції заявив, що погоджений ним меморандум про взаєморозуміння з Іраном став порятунком світу від "ядерного Голокосту". 

Як пише Deutsche Welle, господар Білого дому наголосив, що жоден світовий лідер не переконував його відмовитися від мирної угоди і продовжити війну. "Ніхто з них не сказав, щоб я продовжував кидати бомби на Іран, бо таке може сказати тільки дурний", - поділився з журналістами Трамп.

Він також запевнив, що початок переговорів про ліквідацію запасів збагаченого урану в офіційного Тегерана розпочнуться негайно після підписання меморандуму. А от про відмову ісламської республіки від балістичного озброєння вже не домовлятимуться. Трамп сказав, що "кожна країна має балістичні ракети - і нічого страшного, бо вони не можуть підірвати цілу планету". 

У своєму виступі президент США несподівано знайшов час і для критики на адресу Ізраїлю. На його думку, удари Єрусалима по Лівану у відповідь на дії "Хезболли" є надмірними: мовляв, ніхто не повинен руйнувати будівлі за те, що два дрони впали десь у пустелі і не завдали збитків.

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