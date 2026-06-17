Зеленський провів розмову з Трампом та Макроном: підсумували перемовини на саміті G7

За словами Президента, це важлива координаційна розмова, яка може багато змінити.

Дональд Трамп, Еммануель Макрон і Володимир Зеленський на зустрічі в Парижі 7 грудня 2024 року

Володимир Зеленський провів розмову з Президентом США Дональдом Трампом і Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомив Зеленський на своїй сторінці в Telegram.

За словами Президента, це була важлива координаційна розмова, яка може багато змінити. Президенти підсумували перемовини на саміті G7.

"Вдячний Президенту Трампу за увагу до України та готовність допомагати наближенню миру. Вдячний Емманюелю за відмінну організацію саміту та незмінно сильну спільну роботу. Працюємо, щоб посилити Україну, нашу співпрацю та дипломатичні перспективи", - зазначив Зеленський.