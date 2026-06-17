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Трамп заявив, що Путін і Зеленський хочуть завершити війну, але «не знають, як»

Президент США спілкувався з обома лідерами.

Трамп заявив, що Путін і Зеленський хочуть завершити війну, але «не знають, як»
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп після саміту «Групи семи» розповів про «дуже хороші розмови» з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. 

Американський лідер заявив, що обоє лідерів хотіли б завершити війну, але нібито «не знають, як», передає «Європейська правда».

Трамп нагадав, що спочатку мав телефонну розмову з очільником Кремля. Невдовзі після цього він особисто поспілкувався із Зеленським на полях саміту G7 і переказав йому зміст цього дзвінка.

«У нас була дуже хороша розмова з президентом Путіним і дуже хороша розмова з президентом Зеленським. Думаю, вони обоє хочуть щось зробити. Вони просто не знають, як це зробити. Вони хочуть, але просто не знають, як», – сказав Трамп.

  • Напередодні президент США заявив, що «Росія має укласти угоду» з Україною.
  • За словами Зеленського, який спілкувався з Трампом, американський лідер був дуже позитивно налаштований щодо того, що США можуть допомогти Україні додатковими ракетами для ППО.
  • Президент України також заявив про підтримку з боку лідерів та президентів країн ЄС в тому, що Росія має негайно припинити агресію та якнайшвидше укласти мирну угоду.
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