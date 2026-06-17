Трамп заявив, що Путін і Зеленський хочуть завершити війну, але «не знають, як»

Президент США Дональд Трамп після саміту «Групи семи» розповів про «дуже хороші розмови» з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

Американський лідер заявив, що обоє лідерів хотіли б завершити війну, але нібито «не знають, як», передає «Європейська правда».

Трамп нагадав, що спочатку мав телефонну розмову з очільником Кремля. Невдовзі після цього він особисто поспілкувався із Зеленським на полях саміту G7 і переказав йому зміст цього дзвінка.

«У нас була дуже хороша розмова з президентом Путіним і дуже хороша розмова з президентом Зеленським. Думаю, вони обоє хочуть щось зробити. Вони просто не знають, як це зробити. Вони хочуть, але просто не знають, як», – сказав Трамп.