Трамп заявив, що Путін і Зеленський хочуть завершити війну, але «не знають, як»

Президент США Дональд Трамп після саміту «Групи семи» розповів про «дуже хороші розмови» з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.
Американський лідер заявив, що обоє лідерів хотіли б завершити війну, але нібито «не знають, як», передає «Європейська правда».
Трамп нагадав, що спочатку мав телефонну розмову з очільником Кремля. Невдовзі після цього він особисто поспілкувався із Зеленським на полях саміту G7 і переказав йому зміст цього дзвінка.
«У нас була дуже хороша розмова з президентом Путіним і дуже хороша розмова з президентом Зеленським. Думаю, вони обоє хочуть щось зробити. Вони просто не знають, як це зробити. Вони хочуть, але просто не знають, як», – сказав Трамп.
- Напередодні президент США заявив, що «Росія має укласти угоду» з Україною.
- За словами Зеленського, який спілкувався з Трампом, американський лідер був дуже позитивно налаштований щодо того, що США можуть допомогти Україні додатковими ракетами для ППО.
- Президент України також заявив про підтримку з боку лідерів та президентів країн ЄС в тому, що Росія має негайно припинити агресію та якнайшвидше укласти мирну угоду.