У США розкрили деталі «мирного плану» з Іраном

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Високопосадовці США розкрили основні положення угоди з Іраном із 14 пунктів.

Цей документ має покласти початок ширшим мирним переговорам між двома державами, пише Bloomberg.

Штати й Іран готуються офіційно затвердити проміжну мирну угоду у Швейцарії. Президент Дональд Трамп заявив, що документ можуть підписати у четвер або п'ятницю.

Реклама

Американські посадовці озвучили ключові пункти 14-етапного плану:

США та Іран домовляються про негайне і постійне припинення військових операцій (зокрема в Лівані) та зобов'язуються поважати суверенітет один одного і не втручатися у внутрішні справи;

країни планують укласти фінальну угоду протягом максимум 60 днів;

відразу після підписання меморандуму США почнуть знімати морську блокаду Ірану і повністю завершать цей процес за 30 днів. Іран протягом 60 днів забезпечить безкоштовний безпечний прохід комерційних суден від Перської затоки до Оманської затоки, а також почне розмінування Ормузької протоки впродовж 30 днів;

США разом із регіональними партнерами розроблять план реконструкції та економічного розвитку Ірану щонайменше на 300 мільярдів доларів. Окрім цього, Вашингтон планує повністю скасувати всі види санкцій проти Ірану (зокрема резолюції Радбезу ООН, МАГАТЕ та односторонні американські обмеження) за погодженим графіком;

Мінфін США негайно видасть дозволи на експорт іранської сирої нафти і нафтопродуктів, а також супутні послуги (банківські транзакції, страхування і транспортування). Також США повністю розморозять активи Ірану, які стануть доступними для використання за вказівкою Центробанку Ірану.

Іран знову підтверджує, що не створюватиме ядерну зброю. До укладення фінальної угоди Тегеран збереже поточний статус-кво своєї ядерної програми, а США не вводитимуть нових санкцій і не розгортатимуть додаткові війська в регіоні.

Країни створять виконавчий механізм для моніторингу виконання цього меморандуму та майбутньої фінальної угоди, яку згодом має затвердити обов'язкова до виконання резолюція Ради Безпеки ООН.

Днями США оголосили про досягнення угоди з Іраном про завершення бойових дій, розпочати 28 лютого. Віцепрезидент США Джей Ді Венс, коментуючи анонсовану угоду, казав, що вона має загальний характер.

Підписання заплановане на 19 червня.

Водночас Дональд Трамп на полях саміту G7 заявив, що мирні домовленості з Іраном ще не фіналізовані і якщо їх зміст не задовольнить США, то бої продовжаться.

Як відомо, США та Іран узгоджують створення приватного фонду реконструкції на $300 млрд. Майбутній "Фонд реконструкції та розвитку" повністю фінансуватиметься коштами приватного сектору. До участі вже долучилися компанії із восьми держав.