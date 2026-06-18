Білий дім підтвердив, що меморандум між США та Іраном набув чинності

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписав меморандум про взаєморозуміння між Сполученими Штатами та Іраном, який є формою мирної угоди для припинення війни на Близькому Сході.

Як пише BBC, остаточне погодження респубіканцем цього документа відбулося у французькому Версалі – там Трамп брав участь у званій вечері для учасників саміту країн "Великої сімки". Американці використали дистанційний формат, без прямої зустрічі лідерів двох країн, які є сторонами угоди.

Що в меморандумі?

За інформацією журналістів, документ загалом містить 14 пунктів. Насамперед він встановлює припинення боїв між США, Ізраїлем і Іраном та союзниками на всій території включно з Ліваном, по якому ізраїльські сили били ще буквально учора.

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США і Іран будуть поважати територіальну цілісність і суверенітет одне одного.

Протягом щонайбільше 60 днів сторони повинні напрацювати й досягнути остаточної угоди.

США за 30 діб завершать морську блокаду портів Ірану.

Іран докладе зусиль до забезпечення вільного комерційного судноплавства в Ормузькій протоці.

Передбачено виділення фонду у розмірі 300 мільярдів доларів на "реконструкцію та економічний розвиток" Ірану, але внесок від США не буде обов'язковим.

США зупинять всі санкції проти Ірану, зокрема застосовані за рішенням Радбезу ООН. Але термін виконання не визначений.

Іран не вироблятиме і не купуватиме ядерну зброю.

Ядерна програма Ірану поверне статус кво, допоки не вирішать питання збагаченого країною урану.

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США розблокують заморожені іранські кошти після досягнення повноцінної угоди.

США та Іран проводитимуть моніторинг за виконанням взаємних обіцянок.

Білий дім підтвердив, що положення меморандуму набувають чинності негайно з моменту підписання. Відповідно 17 червня стає точкою відліку 60-денного періоду, впродовж якого Іран та США мають у переговорних групах напрацювати розширену угоду.

З боку Ірану меморандум підписав президент Масуд Пезешкіян, який формально не є главою держави, адже цей титул належить верховному лідеру. В Тегерані стверджують, що через два місяці отримають право стягувати з суден в Ормузькій протоці плату за проходження. Також ісламська республіка наголошує на тому, що удари Ізраїлю по Лівану будуть вважатися порушенням угоди.

Раніше повідомляли, що угоду між США і Іраном підпишуть 19 червня в Швейцарії. А Трамп учора заявив, що якщо йому цей меморандум про взаєморозуміння не сподобається, то він продовжить бомбити Іран.