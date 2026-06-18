Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
ГоловнаСвіт

Білий дім підтвердив, що меморандум між США та Іраном набув чинності

Трамп підписав документ дистанційно з Версаля.

Білий дім підтвердив, що меморандум між США та Іраном набув чинності
Дональд Трамп у Версалі
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписав меморандум про взаєморозуміння між Сполученими Штатами та Іраном, який є формою мирної угоди для припинення війни на Близькому Сході.

Як пише BBC, остаточне погодження респубіканцем цього документа відбулося у французькому Версалі – там Трамп брав участь у званій вечері для учасників саміту країн "Великої сімки". Американці використали дистанційний формат, без прямої зустрічі лідерів двох країн, які є сторонами угоди.

Що в меморандумі?

За інформацією журналістів, документ загалом містить 14 пунктів. Насамперед він встановлює припинення боїв між США, Ізраїлем і Іраном та союзниками на всій території включно з Ліваном, по якому ізраїльські сили били ще буквально учора. 

Реклама

США і Іран будуть поважати територіальну цілісність і суверенітет одне одного.

Протягом щонайбільше 60 днів сторони повинні напрацювати й досягнути остаточної угоди. 

США за 30 діб завершать морську блокаду портів Ірану. 

Іран докладе зусиль до забезпечення вільного комерційного судноплавства в Ормузькій протоці. 

Передбачено виділення фонду у розмірі 300 мільярдів доларів на "реконструкцію та економічний розвиток" Ірану, але внесок від США не буде обов'язковим. 

США зупинять всі санкції проти Ірану, зокрема застосовані за рішенням Радбезу ООН. Але термін виконання не визначений. 

Іран не вироблятиме і не купуватиме ядерну зброю. 

Ядерна програма Ірану поверне статус кво, допоки не вирішать питання збагаченого країною урану. 

Реклама

США розблокують заморожені іранські кошти після досягнення повноцінної угоди.

США та Іран проводитимуть моніторинг за виконанням взаємних обіцянок. 

Білий дім підтвердив, що положення меморандуму набувають чинності негайно з моменту підписання. Відповідно 17 червня стає точкою відліку 60-денного періоду, впродовж якого Іран та США мають у переговорних групах напрацювати розширену угоду.

З боку Ірану меморандум підписав президент Масуд Пезешкіян, який формально не є главою держави, адже цей титул належить верховному лідеру. В Тегерані стверджують, що через два місяці отримають право стягувати з суден в Ормузькій протоці плату за проходження. Також ісламська республіка наголошує на тому, що удари Ізраїлю по Лівану будуть вважатися порушенням угоди.

Раніше повідомляли, що угоду між США і Іраном підпишуть 19 червня в Швейцарії. А Трамп учора заявив, що якщо йому цей меморандум про взаєморозуміння не сподобається, то він продовжить бомбити Іран. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies