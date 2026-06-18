«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
ГоловнаСвіт

Сибіга пояснив росіянам, "що відбувається" в Москві і порадив спитати Путіна, коли той планує закінчити війну

Голова МЗС прокоментував нічні удари по нафтовій інфраструктурі Росії. 

Сибіга пояснив росіянам, "що відбувається" в Москві і порадив спитати Путіна, коли той планує закінчити війну
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав жителів Москви запитати Владіміра Путіна, коли той планує завершити війну проти України.

"Одне з найпопулярніших питань, які задавали москвичі цього ранку, – "Що відбувається?" Я можу відповісти. Ваша країна розпочала війну агресії проти нашої. Протягом років вона вбиває наших людей. Тепер, коли ви знаєте, що відбувається, запитайте Путіна, коли він планує її завершити", – написав Сибіга у соцмережі Х.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Московського НПЗ, нафтобази, залізничного моста через Північно-Кримський канал та інших об’єктів противника. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства. Наразі це щонайменше п’ять точок горіння.

Крім того, у Ростовській області уражено нафтобазу "Гуково". Зафіксовано влучання та пожежу на території об’єкта. Нафтобаза використовується для зберігання та перевалки паливно-мастильних матеріалів, що забезпечують функціонування військової та транспортної інфраструктури РФ.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies