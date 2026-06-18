Сибіга пояснив росіянам, "що відбувається" в Москві і порадив спитати Путіна, коли той планує закінчити війну

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав жителів Москви запитати Владіміра Путіна, коли той планує завершити війну проти України.

"Одне з найпопулярніших питань, які задавали москвичі цього ранку, – "Що відбувається?" Я можу відповісти. Ваша країна розпочала війну агресії проти нашої. Протягом років вона вбиває наших людей. Тепер, коли ви знаєте, що відбувається, запитайте Путіна, коли він планує її завершити", – написав Сибіга у соцмережі Х.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Московського НПЗ, нафтобази, залізничного моста через Північно-Кримський канал та інших об’єктів противника. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства. Наразі це щонайменше п’ять точок горіння.

Крім того, у Ростовській області уражено нафтобазу "Гуково". Зафіксовано влучання та пожежу на території об’єкта. Нафтобаза використовується для зберігання та перевалки паливно-мастильних матеріалів, що забезпечують функціонування військової та транспортної інфраструктури РФ.