У Польщі затримали підозрюваного в убивстві російського художника Скрепецького

Скрепецький на акції під посольством Росії в Берліні

У Польщі затримали підозрюваного в убивстві російського художника Семьона Скрепецкого (Роберта Кузовкова). Затриманий є чоловіком з паспортом Грузії, повідомив у X прем'єр-міністр Дональд Туск.

Затримання провела поліція Любліна й Агентство внутрішньої безпеки. Інші деталі невідомі.

"Служби працюють над встановленням особи організатора", – сказав Туск.

15 червня в місті Бяла-Подляськ на парковці застрелили росіянина Скрепецького. Вбивство відбулося кількома днями після його акції біля посольства Росії в Берліні, під час якої він у дірку в штанях встромив прапор його батьківщини, пише Deutsche Welle.

Скрепецький писав сатиричні картини про російську сучасність та її політичних діячів. З Росії виїхав, бо вважав себе супротивником режиму.