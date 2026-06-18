У Польщі затримали підозрюваного в убивстві російського художника Скрепецького

У Польщі затримали підозрюваного в убивстві російського художника Семьона Скрепецкого (Роберта Кузовкова). Затриманий є чоловіком з паспортом Грузії, повідомив у X прем'єр-міністр Дональд Туск.
Затримання провела поліція Любліна й Агентство внутрішньої безпеки. Інші деталі невідомі.
"Служби працюють над встановленням особи організатора", – сказав Туск.
15 червня в місті Бяла-Подляськ на парковці застрелили росіянина Скрепецького. Вбивство відбулося кількома днями після його акції біля посольства Росії в Берліні, під час якої він у дірку в штанях встромив прапор його батьківщини, пише Deutsche Welle.
Скрепецький писав сатиричні картини про російську сучасність та її політичних діячів. З Росії виїхав, бо вважав себе супротивником режиму.