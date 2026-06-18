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У Польщі затримали підозрюваного в убивстві російського художника Скрепецького

Подробиці невідомі. 

У Польщі затримали підозрюваного в убивстві російського художника Скрепецького
Скрепецький на акції під посольством Росії в Берліні
Фото: росмедія

У Польщі затримали підозрюваного в убивстві російського художника Семьона Скрепецкого (Роберта Кузовкова). Затриманий є чоловіком з паспортом Грузії, повідомив у X прем'єр-міністр Дональд Туск.

Затримання провела поліція Любліна й Агентство внутрішньої безпеки. Інші деталі невідомі.

"Служби працюють над встановленням особи організатора", – сказав Туск. 

15 червня в місті Бяла-Подляськ на парковці застрелили росіянина Скрепецького. Вбивство відбулося кількома днями після його акції біля посольства Росії в Берліні, під час якої він у дірку в штанях встромив прапор його батьківщини, пише Deutsche Welle

Скрепецький писав сатиричні картини про російську сучасність та її політичних діячів. З Росії виїхав, бо вважав себе супротивником режиму. 

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