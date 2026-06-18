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Bloomberg: Трамп попросить американські компанії виробляти ракети за ліцензією в Європі, у тому числі в Україні

Зокрема, йдеться про виробництво ракет-перехоплювачів для збиття російської балістики.

Bloomberg: Трамп попросить американські компанії виробляти ракети за ліцензією в Європі, у тому числі в Україні
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням виробляти зброю за ліцензією в Європі та Україні, повідомили виданню Bloomberg посадовці, обізнані з обговореннями.

«Вони хотіли б мати змогу це робити, ми це розглянемо», — сказав Трамп журналістам у середу на саміті G7 в Евіані, Франція, відповідаючи на запитання про ці плани.

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Україні потрібні засоби протиповітряної оборони, зокрема ракети-перехоплювачі для збиття російських балістичних ракет, які може виробляти лише США. Але з огляду на те, що США витратили частину запасів під час війни з Іраном, а нарощування виробництва потребує часу, Трамп сказав союзникам, що розгляне можливість ліцензійного виробництва, повідомили посадовці на умовах анонімності.

«Конкретні ліцензії, про які йдеться, будуть детально обговорені між країнами-учасницями», — сказав журналістам у середу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. «Йдеться справді про надання американськими компаніями широких ліцензій європейським виробникам».

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що Трамп «наполягав на мобілізації американської оборонної промисловості та її здатності постачати таке обладнання». Він сказав це на підсумковій пресконференції як господар саміту G7.

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Видання зазначає, що США вже виробляють певні види зброї за ліцензією за кордоном, зокрема ракети Patriot у Німеччині, але загалом ретельно контролюють ліцензійні угоди через питання інтелектуальної власності та ланцюгів постачання.

США продовжують передавати Україні засоби ППО, оплачені Європою та Канадою через координований НАТО механізм PURL, попри побоювання, що запаси можуть скоротитися.

Цього тижня саміт G7 вважали несподівано успішним для України. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Трампом, а всі союзники, включно зі США, підписали позитивну спільну заяву. Трамп навіть висловив готовність посилити санкції проти Москви.

«Ми всі стикаємося з проблемою, що зараз виробляємо надто мало, і це можна компенсувати наданням ліцензій компаніям, які мають необхідні виробничі потужності», — сказав Мерц. «Серед них — як європейські, так і українські компанії».

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