Венс назвав Трампа єдиним союзником Ізраїлю у світі

Жорстка відповідь на критику угоди з Іраном з боку ізраїльських чиновників.

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував критику з боку низки ізраїльських посадовців, які залишилися незадоволеними умовами меморандуму про взаєморозуміння, підписаного Іраном та Сполученими Штатами.

Як пише The Guardian, Венс у доволі жорсткій манері заявив, що Дональд Трамп нібито є "єдиним потужним союзником, який залишився в Ізраїлю у світі". Республіканець порадив ізраїльтяням враховувати це, перш ніж наважуватися критикувати Білий дім.

Венс також підкреслив, що дві третини зброї, яка захищає Ізраїль від проіранських терористичних груп, "розроблена американцями і оплачена з кишені американських платників податків".

На думку віцепрезидента, "усім в Ізраїлі, хто вважає своєю найбільшою проблемою Дональда Трампа, варто прокинутися та усвідомити ситуацію, в якій перебуває їхня країна".