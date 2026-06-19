Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
ГоловнаСвіт

Венс назвав Трампа єдиним союзником Ізраїлю у світі

Жорстка відповідь на критику угоди з Іраном з боку ізраїльських чиновників.

Венс назвав Трампа єдиним союзником Ізраїлю у світі
Віцепрезидент США Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував критику з боку низки ізраїльських посадовців, які залишилися незадоволеними умовами меморандуму про взаєморозуміння, підписаного Іраном та Сполученими Штатами.

Як пише The Guardian, Венс у доволі жорсткій манері заявив, що Дональд Трамп нібито є "єдиним потужним союзником, який залишився в Ізраїлю у світі". Республіканець порадив ізраїльтяням враховувати це, перш ніж наважуватися критикувати Білий дім. 

Венс також підкреслив, що дві третини зброї, яка захищає Ізраїль від проіранських терористичних груп, "розроблена американцями і оплачена з кишені американських платників податків".

На думку віцепрезидента, "усім в Ізраїлі, хто вважає своєю найбільшою проблемою Дональда Трампа, варто прокинутися та усвідомити ситуацію, в якій перебуває їхня країна".

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies