Під час візиту до Мексики вона порівняла Ізраїль з Південною Африкою часів апартеїду.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Сарр оголосив про припинення контактів з верховною представницею Євросоюзу з питань зовнішньої політики Каєю Каллас.

Як пише Deutsche Welle, причиною для такого кроку стало висловлювання, яке ЗМІ приписують головній дипломатці ЄС під час її візиту до Мексики. Каллас нібито заявила, що дії Ізраїлю у Газі та на Західному березі Йордану можна порівняти з апартеїдом у Південній Африці минулого століття.

Сарр звинуватив Каллас у тому, що вона "вже певний час нав'язливо поводиться несправедливо стосовно Держави Ізраїль". Він також закликав колишню прем'єрку Естонії публічно відмовитися від своїх слів, якщо вона справді їх сказала, або ж принаймні визнати, що такий інцидент мав місце.

У відповідь Каллас заявила, що готова продовжувати діалог з Ізраїлем на основі поваги та конструктиву. Вона назвала проєкт двох держав єдиним можливим сценарієм миру на Близькому Сході, реалізації якого заважає політика створення ізраїльських поселень на Західному березі.