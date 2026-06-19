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Збірна Ірану подасть скаргу до ФІФА через обмеження на поїздки на чемпіонат у США

Команда Ірану хотіла вилетіти зі свого базового табору у мексиканській Тіхуані до Сполучених Штатів за два дні до матчу проти Бельгії в Лос-Анджелесі, який відбудеться у неділю. Однак їй відмовили.

Збірна Ірану подасть скаргу до ФІФА через обмеження на поїздки на чемпіонат у США
Іранець Мохаммада Махебі святкує гол
Фото: EPA/UPG

Збірна Ірану на чемпіонаті світу з футболу подасть скаргу до ФІФА через обмеження на поїздки під час турніру в Північній Америці.

Про це заявив речник Федерації футболу Ірану, повідомляють France24.

“Незважаючи на те, що національна збірна Ірану з футболу подала свій графік підготовки до турніру задовго до події, вона знову зіткнулася з обмеженнями, встановленими організаторами, що зірвали плани її технічного персоналу”, – йдеться заяві.

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Команда Ірану хотіла вилетіти зі свого базового табору у мексиканській Тіхуані до Сполучених Штатів за два дні до матчу проти Бельгії в Лос-Анджелесі, який відбудеться у неділю.

“Враховуючи, що гра відбудеться о 12:00 за місцевим часом у Лос-Анджелесі, Федерація футболу Ірану звернулася з проханням дозволити команді поїхати до Лос-Анджелеса за два дні до матчу”, – сказав речник.

Метою було надати гравцям достатньо часу для адаптації до умов матчу, завершення останнього тренування та завершення підготовки. Але запит Тегерану відхилили.

Іранці також обурені тим, що були змушені вилетіти з Лос-Анджелеса в ніч після свого першого матчу на Чемпіонаті світу, який закінчився нічиєю 2:2 проти Нової Зеландії.

Адміністрація США відкинула звинувачення іранської сторони.

Позиція ФІФА

Ендрю Джуліані, виконавчий директор Робочої групи FIFA Білого дому, заявив у понеділок, що Ірану заздалегідь повідомили, що їм дозволять в'їхати до Сполучених Штатів лише за день до гри.

Їх просять виїжджати в день проведення гри, тобто ввечері після матчу. Цей порядок діятиме і для матчу в Лос-Анджелесі.

Він додав, що аналогічні правила діятимуть і для фінального матчу Ірану в групі проти Єгипту, який відбудеться в Сіетлі 26 червня.

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