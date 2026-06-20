У Британії через зіткнення поїздів загинула людина, майже сотня поранених

У Сполученому Королівстві поблизу Бедфорда зіткнулися два потяги залізниці Східного Мідленду, які прямували до Лондона. Одна людина загинула на місці, нею виявився машиніст одного з поїздів.

Як пише BBC, загальна кількість постраждалих пасажирів сягає 89 осіб. 11 з них, за повідомленням служби швидкої допомоги регіону, мають вкрай важкі травми, які загрожують життю. Стан ще 22 пацієнтів оцінюється як важкий.

Прем'єр-міністр Кір Стармер висловив співчуття родині загиблого та назвав інцидент "таким, що викликає велике занепокоєння". Наразі не вдалося встановити причину, чому поїзди опинилися на одній і тій самій колії.

Компанія-перевізник тимчасово припинила сполучення з Лондоном зі Східного Мідленду. Усі лінії на ділянці від Лутона до Бедфорда заблоковані.