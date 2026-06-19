Михайло Федоров обговорив із міністрами оборони Данії та Італії посилення ППО, дронів та оборонну співпрацю

Українська делегація поінформувала партнерів про результати операцій middle strike та deep strike на фронті.

Міністр оборони Михайло Федоров зустрівся із міністрами оборони Данії Єппе Бруусом та Італії Гвідо Крозетто. Сторони обговорили оборонну співпрацю та посилення української ППО.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"З Данією обговорили пакет підтримки за «данською моделлю», постачання боєприпасів підвищеної дальності, промислову співпрацю, Drone Deal, роботу над антибалістикою та підтримку тренувальних центрів для українських військових", – ідеться у повідомленні.

Окремо з італійською стороною йшлося про зміцнення системи ППО України та можливу участь італійських оборонних компаній у спільному європейському антибалістичному проєкті.

Українська делегація також поінформувала партнерів про ситуацію на фронті, зокрема про результати операцій middle strike та deep strike, і наголосила на потребі оперативних рішень для посилення тиску на росію та досягнення миру на вигідних для України умовах.