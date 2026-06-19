Австралія надасть ще $100 млн на закупівлю зброї для України

Уряд Австралії надасть додаткові $100 млн для критично важливого військового оснащення армії України. Протягом наступного року країна зробить два додаткових внески по 50 млн доларів до програми Prioritised Ukraine Requirements List (PURL).

Це – на додачу до зобов'язання надати 50 млн доларів, зробленого в грудні. Про це повідомили на сайті австралійського міністерства оборони.

"У партнерстві з НАТО Австралія підтримує Україну в забезпеченні критичного військового обладнання і спроможностей, які їй потрібні для самозахисту, зокрема в протиповітряній обороні і боєприпасах", – повідомили в міністерстві.

Разом з обіцяними 100 млн доларів загальна допомога Австралії перевищує 1,8 млрд. Також австралійські збройні сили продовжують тренувати ЗСУ в рамках Operation Kudu. Зараз навчання проходять у Польщі під керівництвом керованого Норвегією міжнаціонального легіону.

"Те, що відбувається в Україні, має значення тут, в Індо-Тихоокеанському регіоні, тому для Австралії так важливо дотримуватися цього курсу та продовжувати підтримувати Україну, доки вони не знайдуть мир на своїх умовах", – повідомив заступник прем'єр-міністра Річард Марліс.

Він додав, що австралійський постійний внесок гарантує, що Україна отримує підтримку, необхідну для досягнення відчутних змін у своєму захисті від невиправданої та неспровокованої агресії Росії.