У британському зоопарку крокодил напав на дитину

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У Британії в Кембриджширі крокодил напав на дитину

У Великій Британії в приватному зоопарку крокодил напав на трирічну дитину. Малюк у критичному, але стабільному стані, повідомила поліція BBC.

Інцидент стався в зоопарку Johnsons в Кембриджширі. Поліція розповіла, що хлопчик отримав серйозні травми під час перебування в вольєрі.

Діставали його звідти співробітники зоопарку. Дитині надали допомогу на місці, а потім ушпиталили.

Обставини нападу рептилії на дитину з'ясовують.

"Наші розслідування тривають, оскільки ми продовжуємо вивчати обставини цього тривожного інциденту", – прокоментувала інспекторка Веріті МакКанн.

Відомо, що поліція заарештувала одного чоловіка 30 років.