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Трамп заявив, що прем'єрка Італії "благала" його про спільне фото. Мелоні розчарована ним, міністр скасував візит до США

Мелоні і Трамп брали участь в саміті G7 у Франції 15-17 червня. 

Трамп заявив, що прем'єрка Італії "благала" його про спільне фото. Мелоні розчарована ним, міністр скасував візит до США
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що італійська прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні "благала" його про спільне фото на полях саміту Group of 7. У спілкуванні з італійським мовником La7 президент сказав, що "вона дуже хотіла фото зі мною", сам він не збирався його робити, але йому стало її шкода. Про це пише The Guardian.

Мелоні негайно відреагувала на цю заяву в соцмережах. Вона записала коротке відео, де сказала, що ні вона сама, ні Італія "ніколи не благали" про що-небудь. 

Мелоні зазначила, що здивована заявами американського президента і не розуміє його мотивації.

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"Я не знаю, чому президент США поводиться таким чином із його союзниками: це вже не вперше", – сказала Мелоні.

Італійська прем'єрка розчарована тим, що Трамп не демонструє подібного ставлення до ворогів Заходу і США. 

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні після слів Трампа скасував запланований візит до США.

"Серйозні й образливі слова президента Трампа стосовно прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні образили всю Італію. З цієї причини я вирішив скасувати візит до Сполучених Штатів, запланований на 21 і 22 червня", – сказав він у X. 

Став на захист голови уряду і міністр оборони. Ґуґдо Кроссето зазначив, що не може уявити, аби Мелоні просила про фото, і додав, що такі коментарі не йдуть на користь ні США, ні Італії, ні трансантлантичній співдружності. 

  • Італійська прем'єрка була однією з небагатьох європейських лідерів, яким Трамп від початку симпатизував. Однак після критики Мелоні його висловлювань про Папу Римського Трамп сказав, що "шокований" нею. 
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