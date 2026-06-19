В Іспанії суд відкрив окреме провадження у справі проти дружини прем'єр-міністра Іспанії Бегоньї Гомес.

Нове розслідування стосується можливих злочинів, пов'язаних із зловживанням службовим становищем та шахрайством з інтересами ЄС, де фігурує бізнесмен Хуан Карлос Баррабес, передає EFE.

Йдеться про контракт на суму понад 4 мільйони євро. Раніше цей епізод намагалася розслідувати Європейська прокуратура, яка з 2024 року веде справу щодо інших контрактів Баррабеса. Однак Національний суд Іспанії підтримав апеляцію захисту бізнесмена і ухвалив, що цей конкретний тендер має розглядатися саме в іспанському суді.

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Контракт від державної компанії Red.es стосувався безкоштовних консультацій для малого та середнього бізнесу. Фінансування мало здійснюватися за рахунок європейських фондів FEDER.

Тендер виграло тимчасове об'єднання підприємств у складі компанії Баррабеса Innova Next та консалтингової фірми KPMG.

Під час аналізу документів Цивільна гвардія виявила, що у фінальному звіті оцінювання тендерних пропозицій було навмисно приховано відсутність обов'язкового за регламентом документа — «білої книги». У чернетках звіту про це згадувалося, але у підсумковому варіанті інформацію вилучили, щоб інші учасники конкурсу не помітили порушення. Через це компанія Баррабеса отримала максимальний бал і перемогла.

Цей конкурс проходив водочас з двома іншими контрактами Red.es на суму 8,3 мільйона євро, для яких Бегонья Гомес підписувала рекомендаційні листи і які зараз продовжує розслідувати Європейська прокуратура.

Примітно, що оціночні звіти для всіх трьох сумнівних тендерів підписував один і той же співробітник Red.es, який наразі перебуває під слідством.