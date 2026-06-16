НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт щодо власника групи «Фінанси і кредит» Жеваго

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт щодо власника групи «Фінанси і кредит».
Бізнесмена обвинувачують у підкупі голови та суддів Верховного Суду задля ухвалення потрібного йому рішення у господарському спорі, ідеться на сайті НАБУ.
У 2002 році обвинувачений придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. Через 18 років – у 2020-му - колишні акціонери спробували оскаржити цей договір у суді. Суд першої інстанції їм відмовив.
У 2022 році апеляційний суд став на бік колишніх акціонерів, скасував попереднє рішення та визнав договір купівлі-продажу недійсним.
Тоді бізнесмен, намагаючись зберегти контроль над акціями комбінату, вирішив діяти незаконно. У НАБУ зазначили, що через посередника він передав 2,7 млн доларів адвокату, який входив до так званого бек-офісу Верховного Суду. Ці гроші призначалися для ексголови та суддів ВС в обмін на рішення на користь підприємця.
Правоохоронці зірвали корупційну схему 15 травня 2023 року, викривши тодішнього голову Верховного Суду та адвоката безпосередньо під час отримання другого траншу неправомірної вигоди у розмірі 450 тисяч доларів.
Сам власник групи «Фінанси і кредит» отримав підозру в липні 2023 року, а посереднику у цій схемі про підозру повідомили у вересні 2025 року.
Оскільки бізнесмен переховується, 15 жовтня 2025 року Апеляційна палата ВАКС дозволила здійснювати щодо нього спеціальне досудове розслідування (заочно
- У квітні цього року Печерський районний суд Києва за клопотанням сторони обвинувачення надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата – бенефіціара АТ «Банк «Фінанси та Кредит».
- Прізвища екснардепа не вказували, але, як можна було зрозуміти із матеріалів справи, ішлося про Костянтина Жеваго.
- У березні Жеваго вже вручили повідомлення про підозру в іншому кримінальному провадженні. Потім його допитали у статусі підозрюваного.
- Екснардеп з жовтня 2019 року перебував у розшуку за підозрою у розтраті 2,5 млрд гривень банку "Фінанси і кредит". Він був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 він програв вибори на своєму окрузі проєктному менеджеру "ProZorro.Продажі" Олексію Мовчану.
- У грудні 2022 року Жеваго затримали у французькому Куршевелі.
- У листопаді минулого року французький суд остаточно відмовився давати дозвіл на екстрадицію Жеваго в Україну, мотивуючи це тим, що тим, що "Україна, перебуваючи у стані війни, була змушена відступити від виконання обов’язків за міжнародними договорами".