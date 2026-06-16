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ВАКС засудив суддю зі Львівщини до восьми років ув'язнення за хабарництво

Захист ще може подати апеляцію.

ВАКС засудив суддю зі Львівщини до восьми років ув'язнення за хабарництво
ВАКС
Фото: Lb.ua

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок судді Турківського районного суду Львівської області. 

Як повідомила пресслужба САП, суддю визнали винним в отриманні та вимаганні хабаря.

Суддю викрили на отриманні 1 тисячі євро за те, щоб не притягував громадянина до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, суддя просив у підприємця 500 доларів за сприяння у непритягненні його до адміністративної відповідальності.

ВАКС визнав суддю винуватим у вчиненні злочину і призначив вісім років позбавлення волі, а також позбавив права обіймати посади в органах державної влади або місцевого самоврядування (окрім виборних посад) строком на три роки. Крім того, у судді конфіскують все майно, яке належить йому на праві приватної власності.

Вирок суду набере законної сили через тридцять днів, якщо сторона захисту не подасть апеляцію.

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