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Мерц захистив ідею "асоційованого членства" України в ЄС, згадавши про НДР

Східна Німеччина нібито показала шлях, яким може піти й Україна.

Мерц захистив ідею "асоційованого членства" України в ЄС, згадавши про НДР
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після саміту лідерів ЄС розповів про те, які переваги має його ідея "асоційованого членства" в Євросоюзі для України.

Як пише "Європейська правда", Мерц вчергове відкинув можливість для України повноцінно приєднатися до блоку під час війни. Натомість членство без права голосу в інституціях нібито не потребує внесення змін до Договору про ЄС, що було б практично неможливо в умовах потреби ратифікації усіма 27 країнами-членами.

Як приклад канцлер наводить ситуацію у 1990 році, коли тоді ще не ліквідована Німецька Демократична Республіка отримала 18 спостерігачів у Європарламенті без можливості голосувати. Тоді питання тимчасового прийняття до ЄС не у повному статусі нової території вдалося вирішити без фундаментальних змін у документах. 

Раніше німецький очільник уряду підкреслював, що Україна стане членом Євросоюзу лише "у віддаленій перспективі".

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