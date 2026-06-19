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Зеленський зустрівся з прем'єром Болгарії і запропонував йому Drone Deal

Президент домовився розпочати підготовку кількох українсько-болгарських угод.

Зеленський зустрівся з прем'єром Болгарії і запропонував йому Drone Deal
Володимир Зеленський і Румен Радев
Фото: ОП

У Брюсселі на полях саміту лідерів ЄС Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Болгарії Руменом Радевим.

Як зазначив глава держави у Telegram, між політиками відбулися змістовні переговори, під час яких Зеленський і Радев обговорили розвиток співпраці між країнами, енергетичну та регіональну безпеку. 

Президент запропонував болгарській стороні розпочати роботу щодо підписання спеціальної угоди у форматі Drone Deal. За підсумками розмови лідерів українська та болгарська дипломатичні команди отримали доручення підготувати низку двосторонніх документів.

Болгарія після приходу до влади Румена Радева оголосила про офіційне припинення постачання Україні зброї, а також заблокувала 21-ий пакет санкцій ЄС проти Росії через присутність у чорному списку очільника РПЦ патріарха Кіріла. 

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