Бельгія обіцяє Україні перші поставки літаків F-16 вже цього року

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Зеленський і Барт де Вевер

Президент Володимир Зеленський у Брюсселі зустрівся з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, повідомив Офіс президента України.

Сторони обговорили подальшу підтримку України, зокрема посилення протиповітряної оборони. Бельгія готує новий великий оборонний пакет і внески у програму PURL, через яку країни НАТО закуповують для України американське озброєння.

Окремо йшлося про графік постачання бельгійських винищувачів F-16. Перші літаки мають надійти Україні вже цього року. Київ розраховує, що подальші поставки відбуватимуться без затримок.

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Зеленський також запропонував Бельгії долучитися до формату Drone Deals і укласти відповідну угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Крім того, сторони говорили про євроінтеграцію України. Зеленський подякував Бельгії за підтримку відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови й заявив, що Україна очікує відкриття решти п’яти кластерів найближчим часом.

Також на зустрічі обговорили посилення санкцій проти російського тіньового флоту.