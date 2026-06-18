«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
ГоловнаПолітика

Бельгія обіцяє Україні перші поставки літаків F-16 вже цього року

Також країна готує новий великий оборонний пакет допомоги.

Бельгія обіцяє Україні перші поставки літаків F-16 вже цього року
Зеленський і Барт де Вевер
Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський у Брюсселі зустрівся з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, повідомив Офіс президента України. 

Сторони обговорили подальшу підтримку України, зокрема посилення протиповітряної оборони. Бельгія готує новий великий оборонний пакет і внески у програму PURL, через яку країни НАТО закуповують для України американське озброєння.

Окремо йшлося про графік постачання бельгійських винищувачів F-16. Перші літаки мають надійти Україні вже цього року. Київ розраховує, що подальші поставки відбуватимуться без затримок.

Реклама

Читайте такожЗеленський у Бельгії візьме участь в засіданні "Рамштайну". Головні теми – ППО і PURL

Зеленський також запропонував Бельгії долучитися до формату Drone Deals і укласти відповідну угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Крім того, сторони говорили про євроінтеграцію України. Зеленський подякував Бельгії за підтримку відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови й заявив, що Україна очікує відкриття решти п’яти кластерів найближчим часом.

Також на зустрічі обговорили посилення санкцій проти російського тіньового флоту.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies