На місці падіння Су-24М на Хмельниччині вилучили "чорний ящик", відкрито кримінальну справу

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Державне бюро розслідувань з'ясовує обставини падіння військового літака Су-24М на Хмельниччині.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Авіакатастрофа сталася 16 червня ввечері поблизу одного з населених пунктів області. Встановлено, що виконання польоту відбувалося згідно бойового розпорядження.

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Внаслідок падіння літака загинули двоє військовослужбовців. Один із загиблих був мобілізований 24 лютого 2022 року, другий обрав професію військового ще в 2019 році.

"Відразу після повідомлення про авіатрощу на місце події вирушила оперативно-слідча група у складі фахівців Центрального апарату та ТУ Хмельницького. Встановлюються всі обставини польоту, технічний стан повітряного судна та причини катастрофи", - зазначили в ДБР.

Фото: ДБР Місце падіння літака

Наразі з місця катастрофи вилучили "чорний ящик" для подальшого проведення експертизи. Також слідчі вилучають бортовий журнал літака, журнал обліку медичного огляду екіпажу, журнал керівника польотів на аеродромі та іншу службову, зокрема, дозвільну документацію для проведення польотів.

Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 416 Кримінального Кодексу (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки).