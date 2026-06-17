Сирський доручив збільшити кількість медперсоналу у ЗСУ і посилити профілактику захворювань серед військових

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з питань медичного забезпечення війська.

Про це він повідомив у Telegram.

"Коли ми говоримо про збереження життя і здоров’я наших військовослужбовців, йдеться не лише про евакуацію з поля бою та лікування поранених. Не менш важливим завданням є профілактика захворюваності та підтримання належного стану здоров’я наших військовослужбовців. Це безпосередньо впливає на боєздатність підрозділів, збереження людей і готовність військ до виконання бойових завдань", - наголосив Сирський.

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Головком заслухав доповіді командувача Медичних сил ЗСУ, начальників медичних служб угруповань військ та бойових бригад.

Сирський наголосив, що попри складні умови війни, військові мають отримувати максимально якісну медичну допомогу, належну профілактику та ефективне лікування. Тому одним із пріоритетних завдань для Командування Медичних сил - посилення роботи із профілактики захворюваності, раннього виявлення проблем зі здоров’ям та підвищення якості медичного супроводу військовослужбовців.

"Сьогодні наше військо також потребує більшої кількості фахового медичного персоналу. Дав відповідні вказівки щодо підготовки пропозицій у цьому напрямку. Це питання безпосередньо пов’язане зі збереженням бойового потенціалу наших військ, зменшенням небойових втрат та підтриманням належного рівня здоров’я військовослужбовців", - зазначив головнокомандувач.

Він також розповів, що окрему увагу приділили профілактичним заходам.

"Медичний супровід військовослужбовців має бути більш системним та ефективним. Йдеться про вакцинацію, регулярні медичні огляди, скринінгові програми, раннє виявлення захворювань та своєчасне надання необхідної допомоги", - наголосив Сирський.

Також ухвалено рішення щодо подальшого посилення спроможностей підрозділів медичної евакуації, зокрема - додаткового забезпечення броньованим транспортом та сучасними засобами радіоелектронної боротьби.

"Продовжуємо вдосконалювати підготовку військовослужбовців з тактичної медицини. Аналізуємо існуючі проблеми і недоліки підготовки та працюємо над їх усуненням. Сьогодні обсяг навчання такмеду під час базової загальновійськової підготовки збільшено до 40 годин. Втім, важливо працювати і над покращенням якості підготовки", - додав Сирський.