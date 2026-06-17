Німецький концерн MBDA допоможе українському КБ “Луч” розробити крилату ракету “Нептун-2”

Йдеться про співпрацю у сфері ударів на велику глибину, що “підкреслює внесок MBDA у підтримку України”

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Європейський ракетний концерн MBDA та українське конструкторське бюро “Луч” домовилися про співпрацю щодо подальшої розробки крилатої ракети "Нептун". Про це повідомили на сайті MBDA.

Компанії підписали меморандум про взаєморозуміння (MoU). Зазначається, що йдеться про співпрацю у сфері ударів на велику глибину, що “підкреслює внесок MBDA у підтримку України”.

“Луч” і MBDA реалізовуватимуть проривні інновації для розвитку спроможності завдавати ударів на велику глибину в рамках «Нептун-2», одночасно поглиблюючи стратегічне оборонне співробітництво з Україною”, – пояснюють у повідомленні.

У MBDA додали, що мають технології, експертизу та транскордонні партнерства для розробки і постачання систем і технологій для ударів на велику глибину.

Водночас “Луч”, за їхніми словами, “має специфічні знання, можливості та досвід у сфері проєктування, розробки, інтеграції та виробництва складних ракетних систем”.