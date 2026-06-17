СБУ затримали підозрювану колаборантку, яка вихваляла фейковий “референдум” під час окупації Херсона

Жінка вихваляла російські збройні угруповання та виступала на підтримку окупаційного режиму.

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СБУ затримала поплічницю Росії, яка вихваляла фейковий “референдум” під час окупації Херсона.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Підозрюваною є безробітна мешканка селища Антонівка, що розташоване поблизу обласного центру.

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Жінка агітувала місцевих жителів взяти участь у фейковому плебісциті і “проголосувати” за так зване приєднання Херсонщини до складу країни-агресора. Крім того, вона вихваляла російські збройні угруповання та виступала на підтримку окупаційного режиму.

Після звільнення правобережжя Херсонщини колаборантка як переселенка переїхала до обласного центру і “залягла на дно” в орендованому помешканні.

Щоб уникнути правосуддя, жінка вела малопомітний спосіб життя, фактично не з’являючись на людях без крайньої необхідності.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки, встановили її місцезнаходження і затримали.

Під час обшуків у неї вилучено смартфон, з якого вона поширювала прокремлівську пропаганду.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Управління СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.