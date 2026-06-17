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СБУ затримали підозрювану колаборантку, яка вихваляла фейковий “референдум” під час окупації Херсона

Жінка вихваляла російські збройні угруповання та виступала на підтримку окупаційного режиму. 

СБУ затримали підозрювану колаборантку, яка вихваляла фейковий “референдум” під час окупації Херсона

СБУ затримала поплічницю Росії, яка вихваляла фейковий “референдум” під час окупації Херсона.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Підозрюваною є безробітна мешканка селища Антонівка, що розташоване поблизу обласного центру.

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Жінка агітувала місцевих жителів взяти участь у фейковому плебісциті і “проголосувати” за так зване приєднання Херсонщини до складу країни-агресора. Крім того, вона вихваляла російські збройні угруповання та виступала на підтримку окупаційного режиму. 

Після звільнення правобережжя Херсонщини колаборантка як переселенка переїхала до обласного центру і “залягла на дно” в орендованому помешканні.

Щоб уникнути правосуддя, жінка вела малопомітний спосіб життя, фактично не з’являючись на людях без крайньої необхідності.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки, встановили її місцезнаходження і затримали.

Під час обшуків у неї вилучено смартфон, з якого вона поширювала прокремлівську пропаганду.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Управління СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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